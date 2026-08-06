Phát hiện giấy phép lái xe nghi làm giả cùng hung khí trên chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định

Theo đó, khoảng 11h05 ngày 6-8-2026, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội do Trung tá Nguyễn Quang Vinh làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Hai Bà Trưng đã phát hiện ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển kiểm soát 17A-080.xx đỗ xe tại vị trí có biển cấm đỗ.

Tiến hành kiểm tra theo quy định, người điều khiển phương tiện được xác định là anh Lê Hữu C. (SN 1984, trú tại Hưng Yên). Quá trình làm việc, người này xuất trình 1 GPLX hạng B2 mang số xxx3564. Qua kiểm tra, cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy GPLX có dấu hiệu nghi làm giả nên tiến hành tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe.

Chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định bị kiểm tra

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, không có thông tin về số GPLX nêu trên trong cơ sở dữ liệu. Tổ công tác đã đưa người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Cửa Nam để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có nhiều hung khí và giấy phép lái xe nghi làm giả

Tại trụ sở Công an phường Cửa Nam, anh Lê Hữu C. đã tự nguyện giao nộp 1 gậy ba khúc bằng kim loại, 1 bình xịt hơi đồng thời xuất trình thêm 1 GPLX khác mang tên Lê Hữu C., số xxxx7007 để phục vụ công tác xác minh.

Hiện Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện, tang vật cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Cửa Nam tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.