Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội sẵn sàng phương tiện, ứng trực 24/24h trước mùa mưa bão

ANTD.VN - Những chiếc xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ lần lượt được kiểm tra, từ hệ thống máy móc, nhiên liệu đến từng thiết bị cưa, cắt, bơm hút nước… Tại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 - CATP Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để bảo dưỡng, kiểm tra phương tiện, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu.

Không để bị động trước thiên tai

Một buổi kiểm tra phương tiện tại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 không có nhiều tiếng còi hay những cuộc xuất quân khẩn cấp. Nhưng phía sau sự lặng lẽ ấy là một nhịp chuẩn bị khẩn trương. Từng phương tiện được kiểm tra kỹ càng, từng thiết bị được rà soát, bởi với người lính cứu hỏa, khi mưa bão ập đến cũng là lúc mỗi phút, mỗi giây đều có thể quyết định sự an toàn của một con người.

Trước mùa mưa bão, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/24h, bảo đảm quân số, phương tiện và thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, chủ động phát hiện và khắc phục những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng cơ động, xử lý sự cố.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 tập luyện công tác cứu nạn, cứu hộ đuối nước

Phía sau sự bình yên của người dân là những ca trực được duy trì nghiêm túc

Không chỉ chuẩn bị phương tiện có sẵn tại đơn vị, lực lượng còn rà soát các nguồn lực có thể huy động khi xảy ra tình huống phức tạp. Xe cẩu, máy xúc, máy ủi, xe tải, xe cứu thương cùng các thiết bị cưa, cắt… được thống kê, cập nhật, sẵn sàng huy động khi cần thiết.

Đó là sự chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh mưa lớn, bão, ngập úng, sạt lở có thể kéo theo nhiều tình huống bất ngờ như cây đổ, công trình bị ảnh hưởng, phương tiện mắc kẹt hoặc người dân cần được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Thượng tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 cho biết, đơn vị xác định việc chuẩn bị phương tiện, lực lượng trước mùa mưa bão phải được thực hiện thường xuyên, không chờ đến khi xảy ra sự cố mới triển khai. Bởi khi thiên tai xảy ra, yêu cầu đầu tiên là lực lượng phải có mặt thật nhanh, phương tiện phải hoạt động tốt và cán bộ, chiến sĩ phải chủ động trong mọi tình huống.

Các cán bộ chiến sỹ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 sẵn sàng nhận lệnh

Cùng với việc kiểm tra phương tiện, đơn vị duy trì liên lạc với Công an cơ sở và chính quyền địa phương, thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây xanh gãy đổ và các địa điểm có khả năng phát sinh sự cố.

Từ những thông tin đó, các phương án điều động lực lượng, phương tiện được chủ động tính toán. Với những tình huống vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, các nguồn lực bên ngoài cũng được chuẩn bị để có thể nhanh chóng chi viện.

Ứng trực 24/24h, sẵn sàng lên đường

Không chỉ riêng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đang chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng thủ dân sự. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, duy trì lực lượng thường trực và kiểm tra thường xuyên phương tiện, thiết bị.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng các đội chữa cháy và CNCH khu vực tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở trong việc sơ tán người dân, di chuyển tài sản khi cần thiết và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiết bị phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm hoạt động tốt trong mọi tình huống.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ báo cáo, kịp thời tiếp nhận thông tin sự cố để tham mưu, điều động lực lượng, phương tiện phù hợp. Những tình huống phức tạp phải được báo cáo ngay để có phương án chi viện, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Mùa mưa bão chưa phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những trận mưa lớn hay những cơn gió mạnh. Nhưng với người lính PCCC và CNCH, sự chuẩn bị luôn bắt đầu từ trước đó rất lâu.

Một chiếc xe được bảo dưỡng kỹ hơn, một thiết bị được kiểm tra thêm một lần, một phương án được tính toán sớm hơn… tất cả đều hướng đến thời điểm cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh và lập tức lên đường.

Bởi ở phía cuối mỗi cuộc xuất quân trong mưa bão có thể là một gia đình đang cần được giúp đỡ, một người đang mắc kẹt hoặc một tài sản cần được bảo vệ. Và để có thể đến kịp lúc ấy, những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đang sẵn sàng từ hôm nay, với phương tiện tốt nhất, lực lượng đầy đủ nhất và chế độ ứng trực 24/24h.