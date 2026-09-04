Đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú

ANTD.VN - Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, những ngày qua, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Kim Anh, Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke và những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Kim Anh phối hợp kiểm tra, rà soát cơ sở kinh donah có điều kiện

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Kim Anh tập trung rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó chú trọng nhóm ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự nếu không được quản lý chặt chẽ.

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc đăng ký, quản lý khách lưu trú; việc chấp hành các quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đoàn cũng kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động của cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để yêu cầu khắc phục.

Đối với các cơ sở karaoke và ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác, công tác kiểm tra được thực hiện trên nhiều nội dung, từ điều kiện kinh doanh, chấp hành quy định về an ninh, trật tự đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ

Đáng chú ý, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đoàn kiểm tra đặc biệt quan tâm. Các cơ sở được kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện an toàn, phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Qua kiểm tra, đối với những cơ sở còn tồn tại, thiếu sót, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Kim Anh đã lập biên bản, yêu cầu khắc phục; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở và người quản lý nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ các điều kiện trong quá trình kinh doanh.

Việc đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn xã Kim Anh được xác định là một trong những biện pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và các nguy cơ mất an toàn.

Tổ công tác làm việc với cơ sở kinh doanh

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh trong việc tự giác chấp hành quy định pháp luật. Đặc biệt, đối với lĩnh vực lưu trú, việc quản lý chặt chẽ thông tin người đến thuê phòng, đăng ký lưu trú có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Cùng với đó, việc thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và chính các cơ sở kinh doanh.

Thời gian tới, xã Kim Anh tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.