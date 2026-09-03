“Lặng lẽ phía sau ánh hào quang”

ANTD.VN - Khi màn pháo hoa kết thúc, tiếng vỗ tay cũng thưa dần, dòng người bắt đầu rời đi thì cũng chính lúc ấy, một hành trình khác lại âm thầm bắt đầu – thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm.

"Biển" người tập trung tại cong viên Thống Nhất xem bắn pháo hoa.

Tối 2-9, Hà Nội rực rỡ trong không khí chào mừng Quốc khánh với những màn pháo hoa lung linh tại 5 điểm bắn, thu hút hàng vạn người dân và du khách cùng hòa mình vào khoảnh khắc rực rỡ của một đêm hội lớn.

Hành trình thầm lặng của những người “đến trước, về sau”

Theo ghi nhận của PV An ninh Thủ đô tại điểm bắn pháo hoa ở đảo Dừa (hồ Bảy Mẫu) trong Công viên Thống Nhất, sau 15 phút thăng hoa rực rỡ trên bầu trời, màn pháo hoa khép lại trong những tràng vỗ tay giòn giã của người dân và du khách.

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tan dần vào màn đêm, tiếng vỗ tay cũng thưa dần, dòng người bắt đầu rời đi thì cũng chính lúc ấy, một hành trình khác lại âm thầm bắt đầu.

Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Đó là công việc của những cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội và công nhân vệ sinh môi trường - những người lặng lẽ “đến trước, về sau”, góp phần làm nên một đêm hội trọn vẹn.

Trong ánh đèn đêm, những bước chân vẫn không ngừng di chuyển - lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu bước vào công đoạn rà soát. Từng khu vực được kiểm tra cẩn thận nhằm phát hiện, xử lý những quả pháo chưa nổ hoặc kíp nổ, vật liệu còn sót lại.

Sau đó là công việc tháo dỡ khung giàn, thu gom dây dẫn, xác pháo và các loại rác thải kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi trả lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho công viên.

Trong ánh đèn đêm, những bước chân vẫn không ngừng di chuyển - lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu bước vào công đoạn rà soát.

Theo chia sẻ của một chiến sỹ, sau khi màn pháo hoa khép lại, các cán bộ, chiến sỹ vẫn tiếp tục bám vị trí, bảo vệ khu vực, duy trì an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho đến khi những phần việc cuối cùng được hoàn tất.

Ở một góc khác, phía bên ngoài khu vực bắn, dòng người vẫn nối dài trên các tuyến đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển. Những cánh tay liên tục ra hiệu, những lời nhắc nhở vang lên giữa dòng xe đông đúc nhằm giúp người dân trở về nhà an toàn, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài sau khi pháo hoa kết thúc.

Có thể thấy được rằng, những người trực tiếp làm nhiệm vụ, khi màn pháo hoa khép lại không có nghĩa công việc đã kết thúc, mà đó mới là thời điểm bắt đầu một “ca trực” đặc biệt, đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Chính sự có mặt thầm lặng ấy là một phần quan trọng phía sau những khoảnh khắc bình yên mà người dân được tận hưởng.

Khi dòng người thưa dần, tiếng chổi bắt đầu vang lên

Màn pháo hoa kết thúc trong tiếng reo hò, vỗ tay của người dân, thì lúc này “cuộc dọn dẹp” cũng nhanh chóng được triển khai.

Họ - những công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt trên các lối đi, bãi cỏ của công viên Thống Nhất. Tiếng chổi quét xào xạc, tiếng xe thu gom rác lăn bánh dần thay thế cho âm thanh náo nhiệt của đêm hội ít phút trước đó.

Vỏ chai nước, cốc nhựa, túi nilon, hộp đựng thức ăn, những mẩu giấy nhỏ... lần lượt được thu gom. Có những đoạn đường vừa cách đó ít phút còn ken đặc người, nay đã xuất hiện những chiếc xe chở rác và bóng áo công nhân cần mẫn làm việc.

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút nhưng để có 15 phút thăng hoa ấy là sự chuẩn bị công phu của nhiều lực lượng.

Một nữ công nhân vệ sinh môi trường vừa thoăn thoắt đưa chổi gom những mẩu rác trên vỉa hè, vừa chia sẻ: “Những dịp lễ lớn như thế này, lượng người tập trung rất đông nên rác cũng nhiều hơn ngày thường. Khi mọi người xem pháo hoa xong và ra về là chúng tôi bắt đầu công việc. Có thể ai cũng đã mệt, nhưng cố gắng làm nhanh để sáng hôm sau công viên sạch sẽ, người dân tập thể dục”.

Theo nữ công nhân này, công việc trong những đêm lễ thường kết thúc muộn hơn bình thường. Những người công nhân phải chia nhau dọn dẹp từng khu vực, thu gom rác nhiều lượt để không bỏ sót.

“Người dân vui là các chị cũng vui rồi em ạ, còn lại phần việc sau đó là của các chị - những người dọn vệ sinh sạch sẽ công viên, đường phố. Mong sao, người dân ý thức được và bỏ rác đúng nơi quy định” - chị công nhân vệ sinh bày tỏ.

Chắc rằng, với họ, niềm vui đôi khi rất giản dị. Đó là sau một đêm đông người, sáng hôm sau, những đoạn đường trong công viên Thống Nhất lại sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng.

22h30 phút, tôi – phóng viên thong dong trên từng đoạn đường, bãi cỏ trong công viên Thống Nhất, đâu đâu cũng thấy các anh, chị công nhân vệ sinh. Đôi tay vẫn thoăn thoắt, các anh, chị vẫn tiếp tục đẩy xe đi giữa công viên đang dần vắng người.

Ánh sáng pháo hoa kéo dài 15 phút, nhưng phía sau những khoảnh khắc rực rỡ ấy là những bước chân không nghỉ. Khi Hà Nội trở về với nhịp sống bình yên, những đóng góp âm thầm ấy vẫn là một phần không thể thiếu phía sau ánh hào quang của “bữa tiệc ánh sáng”.