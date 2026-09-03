Xử lý nhanh đám cháy nhà dân

ANTD.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Phú Thượng phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 - Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp người dân tổ chức chữa cháy, ngăn không để ngọn lửa phát triển, cháy lan, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn khu vực.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân xử lý hàng hoá khu vực xảy cháy

Khoảng 18 giờ 27 phút ngày 2/09/2026, Trực ban Công an phường Phú Thượng tiếp nhận tin báo xảy ra cháy tại số 22 phố Nhật Tảo, phường Phú Thượng.

Nhờ phát hiện sớm, báo tin kịp thời và sự chủ động tham gia chữa cháy ngay từ những phút đầu, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Phú Thượng ngăn chặn, xử lý kịp thời. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.

Công an phường Phú Thượng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và ý thức vì cộng đồng của những người dân đã kịp thời phát hiện, báo cháy và tham gia hỗ trợ xử lý sự cố. Đây là hành động thiết thực, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp và phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Qua vụ việc, Công an phường Phú Thượng khuyến cáo mỗi gia đình, cơ sở kinh doanh thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và chủ động xây dựng phương án thoát nạn. Khi phát hiện cháy, cần báo động cho mọi người, gọi ngay 114 và lực lượng Công an gần nhất, đồng thời tổ chức chữa cháy ban đầu khi bảo đảm an toàn.