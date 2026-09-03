Đề xuất phụ cấp 80% để thu hút nhân lực y tế về vùng khó khăn

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề 80% cho nhân viên y tế làm việc tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo và một số lĩnh vực đặc thù.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp, cải thiện chính sách thu hút nhân lực

Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, cử tri đề nghị có chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút bác sĩ giỏi về tuyến cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Trả lời nội dung này Bộ Y tế cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nghị định mở rộng đối tượng hưởng chính sách, trong đó có người làm việc tại cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, cấp cứu ngoại viện và một số cơ sở chuyên ngành khác. Đáng chú ý, mức phụ cấp trực tăng 182%, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tăng 100% so với trước, căn cứ vào tính chất, cường độ lao động và rủi ro nghề nghiệp.

Nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố và cô đỡ thôn, bản cũng được bổ sung hỗ trợ hằng tháng, với mức 0,7 lần hoặc 0,5 lần lương cơ sở tùy địa bàn.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 261/2025/QH15, bác sĩ y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng và dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Bộ Y tế cũng đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về phụ cấp ưu đãi nghề, trong đó đề xuất mức 80% cho một số nhóm nhân viên y tế làm việc trong lĩnh vực đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tại địa bàn khó khăn.

Nhóm được đề xuất gồm nhân viên trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc; giải phẫu bệnh; cùng viên chức y tế tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng ở vùng khó khăn, biên giới, biển đảo.

Theo Bộ Y tế, đây là những lĩnh vực có áp lực chuyên môn, tâm lý cao, khó thu hút và duy trì nhân lực. Mức đề xuất tăng thêm 10% so với hiện hành nhằm từng bước cải thiện chính sách nhân lực y tế.

Sau khi có kết quả sơ kết cải cách chính sách tiền lương, Bộ Y tế sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ về lộ trình thực hiện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.