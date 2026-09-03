Tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà cao tầng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa phối hợp với đơn vị quản lý tòa nhà và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 257 Giải Phóng, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Học viên thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9

Tòa nhà 257 Giải Phóng có tổng diện tích xây dựng khoảng 240m², gồm 6 tầng và 1 tum, được bố trí nhiều khu vực với các công năng khác nhau như nơi để xe, khu lễ tân, phòng khám, phòng khám nha khoa và văn phòng làm việc. Với đặc điểm hoạt động của cơ sở, các vật liệu có khả năng cháy chủ yếu gồm giấy tờ, tài liệu, bàn ghế, nhựa, cao su, đệm mút, vải, thiết bị điện, nhiên liệu và một số thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Khi xảy ra sự cố cháy, đám cháy có thể phát triển, lan sang các khu vực xung quanh; khói, khí độc và nhiệt độ cao tiềm ẩn nguy hiểm đối với người có mặt tại cơ sở, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 đã phổ biến những kiến thức, quy định cơ bản về công tác PCCC và CNCH; giới thiệu một số nội dung của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại cơ sở; các biện pháp chủ động phòng ngừa; kỹ năng phát hiện cháy, báo động, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi xảy ra sự cố.

Các học viên tham gia tập huấn PCCC và CNCH

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các thành viên đội PCCC và CNCH cơ sở được trực tiếp hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay và các phương tiện PCCC hiện có để xử lý tình huống cháy giả định. Qua thực hành, học viên được củng cố thao tác sử dụng phương tiện, nâng cao khả năng xử lý tình huống, phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu người ngay từ thời điểm ban đầu.

Học viên thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9.

Thông qua buổi tập huấn, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; qua đó phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thời gian tới, Đội CC&CNCH khu vực số 9 tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ đối với các cơ sở trên địa bàn được phân công, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở.