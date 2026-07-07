Quyết liệt xử lý xe dừng đỗ sai quy định trên địa bàn phường Bạch Mai

ANTD.VN - Nhằm giải quyết “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, những ngày qua, Công an phường Bạch Mai đã ra quân xử lý hàng loạt xe dừng đỗ sai quy định trên địa bàn.

Trước tình trạng hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng được sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện tham gia giao thông, hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Xe dừng đỗ sai quy định là hình ảnh thường thấy trên nhiều tuyến đường Hà Nội

Công an phường Bạch Mai đã ra quân xử lý hàng loạt xe dừng đỗ sai quy định trên địa bàn.

Ghi nhận sáng 6/7, lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường phối hợp Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đã xử lý hàng loạt xe dừng đỗ sai quy định trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, Ung bướu Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Đại Cồ Việt, Tạ Quang Bửu, Bạch Mai, Võ Thị Sáu, Quỳnh Lôi… Tập trung xử lý các phương tiện như ô tô con, taxi (kể cả taxi công nghệ), xe khách, xe tải và xe mô tô có hành vi vi phạm như: dừng, đỗ tại nơi có biển cấm; dừng, đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ, tại nơi giao nhau; đỗ xe thành hàng ngang, đỗ ngược chiều…

Chỉ trong buổi sáng 6/7, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp xe dừng đỗ sai quy định.

Song song với công tác xử lý, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp vận tải; qua đó tạo sự răn đe và lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Điển hình như lái xe N.T.V (Hưng Yên) bị lập biên bản vi phạm do dừng xe ngay tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ. Làm việc với tổ công tác, người này cho biết, bản thân chở người nhà lên khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nên tiện dừng xe trước cổng bệnh viện luôn.

Tương tự, lái xe T.T.H (Ninh Bình) cũng bị lập biên bản vì dừng xe tại khu vực có biển cấm dừng, đỗ trên đường Trần Đại Nghĩa. Anh H cho biết có thấy biển cấm nhưng vẫn dừng lại vì nghĩ “vào quán ăn một lúc chắc không sao”. Những trường hợp như trên không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn góp phần gây ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Trao đổi với PV, đại diện tổ công tác cho biết: Trên địa bàn tập trung 3 bệnh viện, nhiều trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, trong khi lại thiếu bãi đỗ xe nên người dân cứ “tiện đâu vứt đó”. Tuy nhiên để xử lý các “điểm nghẽn” trong trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, chúng tôi luôn xác định công tác xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai thường xuyên, liên tục, "không có vùng cấm, không ngoại lệ". Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại nhiều tuyến đường, đặc biệt vào thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm lại tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông”.

Theo thống kê, chỉ trong buổi sáng 6/7, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp xe dừng đỗ sai quy định.

Xe dừng đỗ trái quy định

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp với công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.

Công an phường Bạch Mai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, tuân thủ hệ thống biển báo hiệu giao thông; từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông đúng quy định, vì một Hà Nội thông suốt, đáng sống.