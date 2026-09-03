Quả ngọt hậu phương của những người lính giữ bình yên mỗi thôn, xóm

ANTD.VN - Công việc của lực lượng Công an bám cơ sở luôn gắn liền với những ca trực đêm và những bữa cơm gia đình dang dở. Vì thế, sự kiện tuyên dương con em cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập không chỉ là một nghi thức, mà còn là sự ghi nhận điểm tựa hậu phương vững chắc giúp người lính toàn tâm bảo vệ địa bàn.

Ban chỉ huy Công an xã Ứng Hòa trao phần thưởng và chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Những phần thưởng xếp ngay ngắn trên bàn danh dự. Hội trường Công an xã Ứng Hòa (TP Hà Nội) ngày giáp năm học mới rộn rã tiếng nói cười, khác hẳn không khí căng thẳng của các buổi hội ý nghiệp vụ . Đơn vị vừa tổ chức lễ tuyên dương 33 cháu là con em cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong năm học 2025–2026.

Kết quả học tập năm nay trải đều ở nhiều lứa tuổi và mang tới những cột mốc bất ngờ. Trong tổng số 33 học sinh được xướng tên, có 8 gương mặt sở hữu loạt thành tích nổi trội. Cả hội trường vỗ tay khi em Lê Thị Thu Giang, con đồng chí Lê Quang Trường, bước lên nhận phần thưởng với tấm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay.

Ở bậc phổ thông, em Phùng Thanh Lâm, con của đồng chí Phùng Quang Tùng, xuất sắc giành giải Nhất môn Tiếng Anh. Niềm vui nhân đôi đến với gia đình đồng chí Nguyễn Văn Toản khi cả hai anh em Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Phúc Bình đều rinh giải Khuyến khích môn Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh.

Đồng chí Nguyễn Anh Quang, Phó trưởng Công an xã Ứng Hòa trao phần thưởng động viên thế hệ trẻ trước thềm năm học mới.

Những tờ giấy khen, giấy báo nhập học ấy mang sức nặng rất riêng. Với lực lượng công an bám địa bàn, quỹ thời gian hiếm hoi ở nhà thường xuyên bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại báo tin an ninh trật tự.

Bữa cơm tối dang dở hay việc vắng mặt trong buổi họp phụ huynh là chuyện quen thuộc. Thiếu đi sự kèm cặp sát sao của những ông bố mặc sắc phục xanh, các con vẫn tự giác rèn giũa trên bục giảng để trưởng thành.

Ghi nhận nỗ lực kép ấy, đồng chí Nguyễn Anh Quang, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa đại diện ban chỉ huy đơn vị đã dành sự trân trọng đặc biệt cho các gia đình .

Lời dặn dò từ bục phát biểu mang đậm sự thấu hiểu. "Những kết quả của các cháu cũng chính là niềm vui, niềm tự hào và là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", đồng chí Nguyễn Anh Quang nhấn mạnh .

Người chỉ huy gửi gắm kỳ vọng thế hệ tương lai, dù là học sinh hay chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, hãy giữ vững tinh thần tự lập, trau dồi đạo đức và bản lĩnh .

Buổi lễ khép lại trong niềm vui chung của toàn đơn vị . Hành trang đến trường ngày mai của các em có thêm sự tự hào về công việc lặng lẽ của bố mẹ.

Ở chiều ngược lại, tờ giấy báo đại học hay giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi sẽ tiếp tục là mỏ neo tinh thần, giúp người lính vững bước trên trận tuyến bảo vệ bình yên xóm ngõ.