Giảm hồ sơ, sổ sách, đẩy mạnh học tập suốt đời

ANTD.VN - Năm học mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý học tập và quản lý trung tâm trên nền tảng số; triển khai hiệu quả học bạ số, học liệu số và tuyển sinh trực tuyến; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá đối với GDNN.

Dữ liệu GDTX được cập nhật, khai thác theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, an toàn và dùng chung, bảo đảm tính liên thông hệ thống để giảm thiểu hồ sơ, báo cáo.

Năm học 2026-2027, Bộ GDĐT xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách và quy định mới về Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên (GDNN, GDTX) nhằm tạo chuyển biến đột phá rõ nét, thực chất theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Theo đó, các cơ sở GDNN cần xây dựng, công bố công khai kế hoạch, phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 phù hợp với năng lực đào tạo thực tế và phạm vi ngành, nghề, trình độ đã được cấp phép hoạt động. Trước khi tuyển sinh, cơ sở GDNN phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, học phí, chuẩn đầu ra và kết quả việc làm của người học sau tốt nghiệp.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu đẩy mạnh đăng ký tuyển sinh trực tuyến; cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu tuyển sinh với cơ sở dữ liệu ngành. Các Sở GDĐT tăng cường quản lý, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc tuyển sinh vượt quá năng lực đào tạo, tuyển sinh ngoài phạm vi ngành, nghề, trình độ được cấp phép và việc quảng cáo, cung cấp thông tin tuyển sinh không đúng thực tế.

Bộ GDĐT yêu cầu áp dụng hệ thống quản lý học tập và quản lý trung tâm trên nền tảng số; triển khai hiệu quả học bạ số, học liệu số và tuyển sinh trực tuyến; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và quản lý đội ngũ, cơ sở vật chất, học liệu.

Dữ liệu GDTX được cập nhật, khai thác theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, an toàn và dùng chung, bảo đảm tính liên thông hệ thống để giảm thiểu hồ sơ, báo cáo.

Đáng chú ý, dữ liệu đã có trên hệ thống hoặc trong hồ sơ chuyên môn thì không yêu cầu cơ sở giáo dục, giáo viên cung cấp lại; không làm phát sinh hồ sơ, sổ sách ngoài quy định. Học bạ số và hồ sơ quản lý học viên điện tử được sử dụng thay cho phương thức thủ công; giảm các báo cáo hành chính để giảm áp lực cho giáo viên và các cơ sở giáo dục.

Đối với đội ngũ, các địa phương hoàn thành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, tuyển dụng, hợp đồng đủ giáo viên theo quy định ngay từ đầu năm học; tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, năng lực quản trị, năng lực số và trí tuệ nhân tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên GDTX.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục rà soát người mù chữ, người tái mù chữ để xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp xóa mù chữ phù hợp với từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa các chương trình học tập, bồi dưỡng ngắn hạn về cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, tin học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Các trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò trong tổ chức các hoạt động học tập tại cơ sở, trong đó chú trọng nâng cấp thành trung tâm học tập số. Các địa phương tổ chức lớp phổ cập kỹ năng số theo Phong trào “Bình dân học vụ số” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tăng cường các khóa bồi dưỡng ngắn hạn gắn với nhu cầu nhân lực.