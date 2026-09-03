Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện: Địa chỉ làm đẹp an toàn, tin cậy

ANTD.VN - Phát huy thương hiệu uy tín gần 70 năm của Bệnh viện Đa khoa hạng I, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện tự hào là địa chỉ làm đẹp công lậpuy tín và chất lượng của hàng ngàn chị em phụ nữ.

Tại đây, ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ với hơn 15 năm kinh nghiệm ngành thẩm mỹ cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp luôn mang tới cho khách hàng các giải pháp thẩm mỹ mới nhất theo xu thế hiện đại, đảm bảo an toàn, chi phí hợp lý. Quý khách hàng khi đến với Bệnh viện Bưu điện hoàn toàn có thể yên tâm vì nơi đây đáp ứng được hầu hết nhu cầu làm đẹp từ khuôn mặt đến vóc dángcủa khách hàng.

Tuân thủ nguyên tắc: đặt vẻ đẹp và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu để tư vấn chính xác, tỉ mỉ; chăm sóc, điều trị cho khách hàng hiệu quả, tận tâm, chân thành, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện đã không ngừng phát triển các dịch vụ phù hợp, đáp ứng toàn diện nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Tất cả các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện (từ thẩm mỹ mắt, mũi, nâng ngực, hút mỡ, tạo hình thành bụng… đến trị liệu, trẻ hóa da, thẩm mỹ vùng kín hoặc nam khoa…) đều hài lòng với kết quả mang lại là vẻ đẹp hoàn hảo, lâu dài, ổn định theo thời gian và rất an toàn.

ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh - Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện

﻿Bưu điện tư vấn những xu hướng thẩm mỹ thời thượng cho khách hàng

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của mọi ca thẩm mỹ. Xác định rõ điều đó, ngay từ khi thành lập, khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ đã được Bệnh viện Bưu điện quan tâm, đầu tư hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại,nhập khẩu từ các quốc gia phát triển, được kiểm nghiệm nghiêm ngặt và được Bộ Y tế cấp phép sử dụng.

Điển hình như: Hệ thống máy mô phỏng kết quả Vectra XT 3D, Hệ thống hút mỡ Vaser Air+, Máy chiếu tia Plasma lạnh sau phẫu thuật. Cùng với đó làdàn máy móc thẩm mỹ da công nghệ cao đạt tiêu chuẩn FDA: Máy soi da Visia thế hệ mới, Công nghệ trẻ hóa da Fotona 4D, Hệ thống máyđiều trị sắc tố da PiQo4, Hệ thống máynâng cơ Liftera Advanced, Máy chiếu đèn Bellalux, Máy Oxygen… Đặc biệt, cùng với hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại được nhập khẩu từ các quốc gia phát triển, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng thì cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, hệ thống phòng phẫu thuật áp lực dương, đạt tiêu chuẩn châu Âu tân tiến, vô khuẩn tuyệt đối cũng như sự hỗ trợ kịp thời, tối đa của các chuyên khoa mũi nhọn thuộc Bệnh viện Đa khoa hạng I chính là thế mạnh tại Thẩm mỹ Bưu điện được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao. Đây cũng chính là những điều kiện cần thiết, đáp ứng linh hoạt cho các dịch vụ làm đẹp, mang tới cho khách hàng trải nghiệm làm đẹp toàn diện, an toàn theo quy trình khép kín tại cơ sở y tế uy tín đã có thương hiệu hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

Hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại tại khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện

Đẹp - An toàn - Thời thượng là tiêu chí hướng đến của Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện. Đơn vị tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng thẩm mỹ thông qua những dịch vụ thẩm mỹ an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả làm đẹp tối ưu cho khách hàng. Ngoài ra, với chế độ chăm sóc sau hậu phẫu toàn diện, hỗ trợ chăm sóc hậu phẫu từ xa, nhắc lịch hẹn tái khám…, khoa Phẫu thuật tạo hình vàThẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện còn đồng hành cùng khách hàng lâu dài. Đây cũng là cam kết về chất lượng, sự chu đáo cũng như khác biệt của Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện.