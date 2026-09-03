Vừa tốt nghiệp THPT, chàng trai 18 tuổi viết đơn tình nguyện tham gia Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thanh niên 18 tuổi tại vùng bán sơn địa Hà Nội đã chủ động tìm đến trụ sở công an cơ sở, nộp lá đơn viết tay xin tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027...

Vừa tốt nghiệp THPT, chàng trai 18 tuổi ở xã Thạch Thất viết đơn tình nguyện tham gia Công an nhân dân

Sáng 3/9, trụ sở Công an xã Thạch Thất đón một công dân đặc biệt. Vừa bước qua ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Nguyễn Anh Tuấn mang theo tập giấy kẻ ngang được xếp ngay ngắn tìm đến bộ phận tiếp dân. Chàng trai sinh năm 2008, trú tại thôn Ngũ Sơn, vừa hoàn thành chương trình lớp 12 cách đây ít tháng.

Cậu đặt lên bàn trực ban lá đơn xin thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chuẩn bị cho đợt tuyển quân năm 2027.

Từng nét mực xanh học trò trải đều trên hai mặt giấy trắng. Phần mở đầu ghi rõ họ tên, ngày sinh 26/1/2008 cùng nơi cư trú tại thôn Ngũ Sơn.

Ở phần nội dung, Tuấn tự tay viết những dòng cam kết gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Công an xã. Trong đơn, nam thanh niên nêu rõ sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ học vấn, bản thân tự nguyện xin đăng ký tham gia lực lượng. Tuấn cam đoan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của ngành và chỉ thị của đơn vị trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ.

Tại bàn tiếp nhận, cán bộ Công an xã rà soát thông tin nhân thân rồi hướng dẫn Tuấn hoàn thiện các mục kê khai bổ sung. Khi được hỏi lý do nộp đơn sớm hơn một năm so với kỳ giao quân, nam thanh niên cho biết bản thân đã chủ động tìm hiểu các tiêu chuẩn tuyển chọn từ hệ thống truyền thanh cơ sở và các buổi phổ biến của lực lượng công an phụ trách địa bàn. Tuấn xác định quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ là môi trường rèn luyện thể lực, ý chí và nếp sống kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều bạn bè đồng trang lứa lựa chọn làm hồ sơ xét tuyển đại học hoặc tìm việc làm tự do. Tuấn chọn ngã rẽ riêng.

Chàng trai thôn Ngũ Sơn mong muốn được tôi luyện qua môi trường điều lệnh, tích lũy kiến thức thực tế để sau thời gian phục vụ tại ngũ có cơ hội phục vụ lâu dài trong lực lượng công an Thủ đô.

Suốt buổi trao đổi, Tuấn giữ phong thái chững chạc, trả lời rõ ràng từng câu hỏi về tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt và kế hoạch rèn luyện thể chất chuẩn bị cho các vòng kiểm tra sắp tới.

Tại vùng bán sơn địa phía Tây Hà Nội, đây là lá đơn tình nguyện đầu tiên được tiếp nhận cho mùa tuyển quân năm 2027. Sự chủ động của công dân trẻ giúp lực lượng công an cơ sở thuận lợi hơn trong công tác rà soát nguồn tuyển, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu, Công an xã hoàn thiện phiếu thông tin để phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã lập danh sách theo dõi, chuẩn bị các bước xác minh lý lịch và kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Ký xong phần cam kết, Tuấn ghi lại số điện thoại liên lạc rồi cẩn thận nhận lại phiếu hẹn. Cán bộ trực ban dặn dò Tuấn giữ gìn sức khỏe, duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh và theo dõi các thông báo tiếp theo từ lực lượng công an.

Lá đơn viết tay được xếp vào tập hồ sơ nghĩa vụ đầu tiên của năm 2027, mở đầu cho công tác chuẩn bị lực lượng kế cận của Công an Thủ đô từ cơ sở.