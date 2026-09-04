Lan toả yêu thương qua chương trình "Chắp cánh những ước mơ"

ANTD.VN -Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Chắp cánh những ước mơ”, trao tặng quà cho 06 cháu có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó tiếp thêm nghị lực, động viên các cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sáng 4-9, Trại tạm giam số 2 tổ chức chương trình trao tặng quà “Chắp cánh những ước mơ” cho 6 cháu có hoàn cảnh đặc biệt.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám thị phát biểu

Hưởng ứng sự phát động của Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 đã tích cực tham gia, tự nguyện đóng góp kinh phí thực hiện chương trình. Toàn bộ nguồn kinh phí trao tặng được hình thành từ sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đây không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 2 đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Trao tặng quà cho các cháu

6 cháu được nhận quà đều có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó 4 cháu mồ côi mẹ, 2 cháu mồ côi bố; đặc biệt có 2 cháu còn rất nhỏ, sinh năm 2020 và 2023.

Sự mất mát người thân khi tuổi đời còn nhỏ khiến hành trình trưởng thành của các cháu gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, sự quan tâm, động viên của tập thể Trại tạm giam số 2 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các cháu cảm nhận được sự yêu thương, đồng hành của những người cán bộ, chiến sĩ Công an.

Mỗi phần quà được trao đi là một sự sẻ chia, góp phần giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt; đồng thời tiếp thêm động lực để các cháu vượt qua hoàn cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Trao quà cho 2 cháu nhỏ mồ côi mẹ

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện ủng hộ. Mỗi cháu được trao tặng phần quà trị giá 12 triệu đồng/năm 2026.

Thông qua chương trình, Trại tạm giam số 2 mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên các cháu tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.