Đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến từng người dân

ANTD.VN - Từ những buổi tuyên truyền tại khu dân cư, chung cư đến các lớp tập huấn cho lực lượng dân phòng, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn Hà Nội đang ngày càng đi vào thực chất, thiết thực và gần dân hơn. Mỗi người dân được trang bị thêm một kỹ năng, mỗi khu dân cư có thêm một lực lượng sẵn sàng ứng phó, góp phần phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn nghiệp vụ an toàn cháy, nổ cho lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở

Gần dân để phòng ngừa “giặc lửa”

Trên địa bàn xã Thiên Lộc, Hà Nội hiện có 3 tòa chung cư cao tầng. Trong đó, Chung cư CT1 Kim Chung là khu nhà ở dành cho công nhân gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên cao 15 tầng, với 112 căn hộ và khoảng 448 cư dân sinh sống.

Nhà cao tầng, số lượng người tập trung đông, nếu xảy ra cháy sẽ tiềm ẩn nguy cơ phức tạp trong công tác chữa cháy và thoát nạn. Chính vì vậy, trung tuần tháng 8-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và trải nghiệm, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho khoảng 180 cư dân tại đây.

Không khí của buổi tuyên truyền không nặng về lý thuyết. Người dân được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và thực hành những kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ mình khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền PCCC tại khu chung cư Kim Chung

Anh Đặng Quốc Huy, ở thôn Kim Chung, xã Thiên Lộc chia sẻ, qua buổi tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về những nguy cơ có thể dẫn tới cháy cũng như cách xử lý khi phát hiện đám cháy. Đặc biệt, các kỹ năng báo động, gọi số 114, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và thoát nạn trong nhà cao tầng, nhà ống, khu vực ngõ sâu là những kiến thức rất thiết thực.

Những buổi tuyên truyền như vậy vì thế không đơn thuần là một lớp học. Đó còn là dịp để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành và hình thành phản xạ xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Tạo hiệu quả lâu dài

Để công tác PCCC thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng buổi tuyên truyền mà còn ở việc tạo được sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, cách làm này đang được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt. Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc phối hợp Công an xã Quốc Oai và Đội Chữa cháy và CNCH số 29 tổ chức tuyên truyền, tập huấn PCCC và CNCH cho người dân; hướng dẫn tiếp cận Cẩm nang an toàn PCCC trên ứng dụng iHanoi, đồng thời trao tặng 50 bình chữa cháy cho các tổ, nhóm sản xuất và nhân dân thôn Đa Phúc.

Từ kỹ năng tại chỗ đến sức mạnh cộng đồng

Từ một bình chữa cháy được trang bị đúng chỗ, một người dân biết cách sử dụng đúng lúc, một gia đình biết đường thoát nạn hay một cơ sở sản xuất chủ động phát hiện nguy cơ cháy... hiệu quả phòng ngừa có thể được nhân lên trong cả cộng đồng.

Đặc biệt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân phòng đang được xác định là một trong những lực lượng quan trọng trong công tác PCCC. Đây là những người thường xuyên bám địa bàn, gần dân, hiểu dân và có mặt nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện PCCC

Anh Phạm Bá Thao, dân phòng phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết, với lợi thế có mặt thường xuyên tại địa bàn và khả năng huy động nhanh lực lượng, dân phòng giữ vai trò nòng cốt trong triển khai phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

“Chúng tôi được trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như phương tiện cơ bản để hạn chế tối đa hậu quả của đám cháy khi bắt đầu xảy ra. Dân phòng các cụm, tổ dân cư trên địa bàn cũng thường xuyên thi đua rèn luyện, nâng cao kỹ năng”, anh Thao chia sẻ.

Thực tế cho thấy, trong nhiều tình huống, khoảng thời gian từ khi đám cháy phát sinh đến khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu người dân và lực lượng tại chỗ biết cách báo động, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và ngăn cháy lan, thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu.

Theo Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội, hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng PCCC, thoát hiểm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở và Cảnh sát PCCC và CNCH. Quan trọng hơn, qua tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ được hình thành trong từng gia đình, từng khu dân cư.

Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền an toàn PCCC tại khu chung cư Kim Chung, xã Thiên Lộc

Từ thành thị đến ngoại thành, từ khu dân cư, nhà ống đến chung cư cao tầng, công tác tuyên truyền PCCC đang được triển khai theo hướng đa dạng hơn, sát thực tế hơn và không phân biệt lứa tuổi.

Đằng sau mỗi buổi tuyên truyền là mong muốn tạo nên một thói quen: chủ động kiểm tra, chủ động phòng ngừa, chủ động xử lý và chủ động bảo vệ mình, bảo vệ người thân khi có sự cố.

Đó cũng chính là cách cụ thể hóa tinh thần “gần dân nhất”, để phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ thể hiện bằng những nhiệm vụ lớn, mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Khi mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng cháy, cộng đồng sẽ có thêm một lớp lá chắn vững chắc trước “giặc lửa”.