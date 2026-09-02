Thông xe tạm đường Hoàng Cầu- Voi Phục, người dân đi lại thế nào?

Người dân lưu thông qua khu vực cần chú ý một số thay đổi về hướng đi, điểm quay đầu và các tuyến hạn chế rẽ trái.

Theo phương án mới của Sở Xây dựng Hà Nội, tại nút giao Hoàng Cầu - Hào Nam - La Thành cũ - Vành đai 1, một số hướng rẽ trái sẽ bị cấm. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ phải, đi qua các điểm mở dải phân cách để quay đầu và tiếp tục hành trình.

Tại nút Giảng Võ - Láng Hạ - Vành đai 1, phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công cầu vượt tiếp tục được duy trì. Một số hướng phương tiện phải đi qua nút và quay đầu tại các điểm mở trên đường Giảng Võ trước khi nhập vào Vành đai 1.

Đáng chú ý, tại nút Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1, một số hướng di chuyển được tổ chức lại. Phương tiện có thể phải quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh hoặc đi qua đường tạm khu vực nút Nguyên Hồng để tiếp tục hành trình.

Tuyến đường Hoàng Cầu- Voi Phục vừa được thông xe tạm, các phương tiện lưu thông cần lưu ý các nút giao

Tại nút Voi Phục - Vành đai 1, các phương tiện từ hướng Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và đường Cầu Giấy đi về phía Vành đai 1 sẽ di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu và đảo giao thông hiện trạng, hướng về Nguyễn Chí Thanh - La Thành.

Trên toàn tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, giao thông được tổ chức lại theo từng khu vực. Đặc biệt, đoạn qua phạm vi thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh. Trong khi đó, đường La Thành cũ vẫn tổ chức giao thông hai chiều.

Do một số đoạn đường khai thác tạm có mặt cắt hẹp, người dân cần giảm tốc độ, chú ý biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc dừng, đỗ xe tại những khu vực không bảo đảm điều kiện lưu thông cũng có thể bị hạn chế.

Trong thời gian đầu triển khai, tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận sẽ tiếp tục được theo dõi để điều chỉnh khi cần thiết.

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi qua khu vực Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục nên chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành biển báo và hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuyến đường dài khoảng 2,274 km, với mặt cắt ngang rộng 50 m, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu) và điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được tổ chức 8 làn xe, góp phần mở rộng không gian lưu thông và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực trên trục Vành đai 1.

Theo kế hoạch, hai cầu vượt cùng các hạng mục còn lại của dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.