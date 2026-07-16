Ga Metro Bến Thành khoác diện mạo mới với nghệ thuật gốm và hội họa

ANTD.VN - Sáng ngày 15/7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí Ga Metro Bến Thành đã chính thức được khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa nghệ thuật cho không gian giao thông công cộng hiện đại của TP.HCM.

Được sự ủng hộ và chấp thuận của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy - tác giả Con đường Gốm sứ Hà Nội và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã hoàn thành 6 hạng mục nghệ thuật trang trí Ga Metro Bến Thành.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy bên tác phẩm "Đồng hồ gốm Đông Sơn"

Đây là sự kiện lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro TP.HCM góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc.

Ga ngầm Bến Thành là ga trung tâm lớn nhất tuyến Metro TP.HCM. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã lấy cảm hứng từ hình hoa sen của mái vòm để thiết kế nên tác phẩm “Đồng hồ gốm Đông Sơn” với 12 cánh hoa sen cách điệu được tạo hình từ 96 mặt cắt tam giác ghép gấp khúc. Khối đồng hồ được tạo hình bằng khung thép phủ gốm men lam trên nền sứ trắng. Đường kính khối bông sen là 2,5m. Cả khối đồng hồ cao 3,36m (bao gồm cả khối đế cao 86cm).

Tác phẩm "Đêm pháo hoa mừng Quốc khánh trên sông Sài Gòn"

Trên mỗi cánh tam giác hoa sen, nữ họa sĩ chọn các hoa văn chim Lạc, nhà sàn, cư dân thời các Vua Hùng từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa lâu đời nhất của dân tộc Việt Nam. Vào khoảng thời gian giữa trưa (từ 11h đến 1h) ánh nắng xuyên thẳng qua mái vòm tạo thành các hình tam giác ánh sáng rực rỡ soi xuống khu vực Toplight càng làm cho đồng hồ gốm trở nên lung linh huyền ảo.

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy chia sẻ: “Có thể nói đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, kiến trúc và mỹ thuật, giữa truyền thống lịch sử và sáng tạo hiện đại. Và người hạnh phúc nhất là tác giả được tận hưởng cảm giác vui sướng khi ý tưởng thiết kế trở thành hiện thực và đẹp hơn mong đợi”.

Tác phẩm "Đường hoa Nguyễn Huệ đón xuân"

Không chỉ có chức năng chỉ thời gian, tác phẩm “Đồng hồ gốm Đông Sơn” của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã trở thành điểm nhấn nghệ thuật độc đáo, góp phần định hình bản sắc không gian nhà ga trung tâm của tuyến metro đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tác phẩm “Đồng hồ gốm Đông Sơn” được đặt tại chính giữa khu vực Toplight của ga Metro Bến Thành, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy còn sáng tác 3 tác phẩm tranh gốm hoành tráng (cao 3m ngang 7m) thể hiện các quang cảnh đặc trưng của TP.HCM: Đường hoa Nguyễn Huệ đón Xuân, Metro TP.HCM ngày mới, Đêm pháo hoa mừng Quốc khánh trên sông Sài Gòn.

Trong đó, bức tranh sơn dầu (kích thước 1,4m x 1,8m) “Đường hoa Nguyễn Huệ đón xuân”, họa sĩ đã thể hiện linh vật rồng được các nghệ nhân kết từ mây tre và mành quạt nan dài hơn 100m uốn lượn ngoạn mục dọc trục đường hoa. Linh vật rồng kết hợp các đặc điểm của rồng thời Lý, thời Trần và thời Nguyễn với 3 màu sắc chủ đạo là vàng đất, xanh lam và cam đỏ bã trầu.

Nữ họa sĩ chọn phương pháp vẽ chấm điểm để dễ dàng chuyển thể sang tranh gốm. Bức tranh chị vẽ chọn góc nhìn từ giữa đường hoa Nguyễn Huệ đoạn giao đường Huỳnh Thúc Kháng nhìn về phía tòa nhà Ủy ban Nhân dân để có thể lấy trọn vẹn hình linh vật rồng và các tòa kiến trúc hiện đại hai bên cùng hàng cây xanh. Tinh thần tươi vui của bức tranh chính là những nhóm đi du xuân thưởng ngoạn ngắm hoa.

Lễ khánh thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga Metro Bến Thành

Còn ở bức tranh “Metro TP.HCM ngày mới”, để thể hiện nét đẹp hiện đại của đoàn tàu Metro giữa lòng thành phố năng động, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã chọn vẽ cảnh rộng nhìn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp qua sông Sài Gòn - nơi có thể nhìn thấy cùng lúc cây cầu Sài Gòn với hàng xe di chuyển và cây cầu của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên bắc song song qua dòng sông. Đoàn tàu Metro được nữ họa sĩ thể hiện sinh động trong dáng lướt nhẹ êm trên đường ray truyền đi thông điệp về giao thông xanh thân thiện môi trường giữa lòng thành phố đang ngày một chuyển mình lớn mạnh.

Ở bức tranh gốm khổ lớn thứ ba “Đêm pháo hoa mừng Quốc Khánh trên sông Sài Gòn”, họa sĩ còn thể hiện hình ảnh các tòa cao ốc lung linh bừng sáng trong đêm pháo hoa và soi bóng rực rỡ xuống sông Sài Gòn cùng cây cầu Ba Son rực sáng đang chuyển màu đỏ cờ.

Các tác phẩm nghệ thuật đã tô điểm cho không gian ga Metro Bến Thành

Hạng mục nghệ thuật thứ 5 trong dự án đã được họa sĩ Thu Thủy hợp tác với nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hữu Phúc Tiến, cựu nhà báo báo Tuổi trẻ chọn lọc các bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá giới thiệu về lịch sử vùng đất và các công trình kiến trúc tiêu biểu xung quanh các Ga Bến Thành, Ga Nhà hát Thành phố, Ga Ba Son, Ga Văn Thánh và Ga Tân Cảng. Các bức ảnh được đặt trong khung gốm Mosaic trang trọng.

Hạng mục nghệ thuật thứ 6 là bộ tranh “Việt Nam bốn mùa hoa” – là 4 tác phẩm tranh acrylic được sáng tác trên bốn mặt cột trụ thạch cao trong Ga Metro Bến Thành, mỗi tác phẩm có kích thước 3m x 3m. Bộ tranh tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và sự đa dạng của các vùng miền Việt Nam qua hình tượng các loài hoa đặc trưng.

Việc khánh thành Dự án Trang trí nghệ thuật Ga Metro Bến Thành là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hiện thực hóa chủ trương xây dựng và lan tỏa không gian văn hóa nghệ thuật trong hệ thống metro theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.HCM.