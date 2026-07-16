ANTD.VN - Á hậu Thụy Vân livestream quảng bá đặc sản Tây Bắc từ 19h00 đến 22h00 ngày 17/7, trong khuôn khổ Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố”.

Á hậu Thụy Vân sẽ "tiếp sức" cho hàng Việt qua phiên livestream ngày 17/7

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức.

Á hậu Thụy Vân sẽ đồng hành cùng chương trình trong vai trò KOL. Với phong cách dẫn dắt gần gũi và giàu sức lan tỏa, Á hậu Thụy Vân sẽ cùng đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của địa phương, đồng thời chia sẻ những câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Điện Biên đến đông đảo người xem trên cả nước.

Đặc sản mật ong bánh tổ của Hợp tác xã Ong mật Điện Biên được giới thiệu tại chương trình

Bên cạnh đó, Á hậu Thụy Vân sẽ trực tiếp trải nghiệm, thưởng thức và giao lưu với các doanh nghiệp, mang đến những góc nhìn chân thực về chất lượng, hương vị và giá trị của từng đặc sản.

Trong suốt thời gian phát sóng, nhiều sản phẩm tiêu biểu của Điện Biên sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng như: cà phê Cold Brew HK16, cà phê bột pha phin truyền thống HK3 của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế; mì gạo lứt của Hợp tác xã Sản xuất, Chế biến, Kinh doanh Nông sản Điện Biên; mật ong bánh tổ của Hợp tác xã Ong mật Điện Biên; thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp của Hộ kinh doanh Lò Thị Phương; các sản phẩm từ hạt mắc ca của Hộ kinh doanh Quàng Thị Thoa cùng nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu khác của tỉnh Điện Biên.

Người dân có thể mua đặc sản Điện Biên trực tiếp tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc đưa livestream trở thành hoạt động thường xuyên của chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt” là giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất thích ứng với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động thương mại.

Thông qua nền tảng TikTok, các sản phẩm không chỉ tiếp cận người tiêu dùng tại Hà Nội mà còn có cơ hội mở rộng thị trường trên phạm vi cả nước với chi phí hợp lý, hiệu quả truyền thông cao và khả năng tương tác trực tiếp với khách hàng.