Dai-ichi Life Việt Nam khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín

ANTD.VN - Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở vị trí Top 3 trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2026”, tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ năm 2026.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp (2016 – 2026) Dai-ichi Life Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức độ tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác và cộng đồng dành cho thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ đang từng bước phục hồi tích cực và chuyển đổi theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm, giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Công ty trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tư vấn, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tích cực đóng góp các giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Bảng xếp hạng Top 10 và Top 5 Công ty uy tín các ngành trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu thường niên của Vietnam Report từ năm 2012, tôn vinh những doanh nghiệp đầu ngành có sức ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Danh sách này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Thành quả này là minh chứng cho niềm tin yêu trọn vẹn của hơn 5,2 triệu khách hàng, gia đình, đối tác và cộng đồng đã trao gửi cho thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản. Giải thưởng này đặc biệt ý nghĩa hơn khi chúng tôi đang hướng đến cột mốc kỷ niệm 20 năm đồng hành và gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/01/2007 - 18/01/2027)”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 93 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, Công ty tiếp tục được vinh danh qua nhiều giải thưởng uy tín từ đầu năm 2026 đến nay như: Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026;

Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả 2026 – Ngành Bảo hiểm; Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Bảo hiểm; Danh hiệu Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số tại Chương trình Rồng Vàng 2026…