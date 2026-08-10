Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi dao động từ 19 đến 24,64

ANTD.VN - Trường Đại học Thủy lợi thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 tại trụ sở chính (mã trường: TLA), với 46 ngành/chương trình đào tạo.

Trường Đại học Thủy lợi lấy điểm chuẩn cao nhất ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trường Đại học Thủy lợi (TLU) lấy điểm chuẩn từ 19 đến 24,64, cao nhất là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo thang 30. Theo sau là ngành Kỹ thuật cơ điện tử với 24,18 điểm.

Ngưỡng trúng tuyển thấp nhất là 19, ở ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng, Kỹ thuật và Quản lý tài nguyên (cùng chương trình tiên tiến). Những ngành còn lại có điểm dao động từ 21-23 điểm.

Các phương thức trong bảng điểm chuẩn:

PT1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

PT2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và các điều kiện ưu tiên

PT3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá tư duy

Sau khi biết kết quả, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục nhập học khác theo lịch của trường.