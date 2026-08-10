Bắc bộ nắng nóng gay gắt, Hà Nội và nhiều nơi gần chạm 39 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như các trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38,3 độ C; Lào Cai 38,6 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,9 độ C; Bắc Ninh 38,2 độ C; Láng (Hà Nội) 38,5 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Trong hôm nay 10/8 và ngày mai, khu vực Bắc bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Bắc bộ nắng nóng gay gắt, nhiều nơi chạm 39 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc bộ còn tiếp tục duy trì, từ khoảng ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.