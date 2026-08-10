An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Lưu ý cách quy đổi điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội 2026, cao nhất tới 30 điểm

0 bình luận
Duy Anh

ANTD.VN - Ngày 10-8, trường ĐH Luật Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026, tuy nhiên đây mới chỉ là điểm chưa quy đổi.

img-6806.jpg
Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội có ngành lên tới 30 điểm với phương thức xét bằng học bạ

Ngày 10/8, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (khoá 51) theo tổ hợp gốc D01, điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Lưu ý cách quy đổi điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội 2026, cao nhất tới 30 điểm ảnh 2

Trường này xác định điểm chuẩn theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) với cách thức quy đổi điểm chuẩn tổ hợp A00 cao hơn tổ hợp D01 1,48 điểm. Tổ hợp A01 cao hơn tổ hợp D01 0,26 điểm.

Vì vậy, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội năm nay xét tuyển theo hai phương thức: xét học bạ và điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Riêng với điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên học bạ sẽ phải cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trung bình chung khoảng 3,5 điểm.

Như vậy, với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ sẽ có những ngành có mức điểm chuẩn cao tuyệt đối 30 điểm.

img-7432.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#điểm chuẩn

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng