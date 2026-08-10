Lưu ý cách quy đổi điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội 2026, cao nhất tới 30 điểm

ANTD.VN - Ngày 10-8, trường ĐH Luật Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026, tuy nhiên đây mới chỉ là điểm chưa quy đổi.

Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội có ngành lên tới 30 điểm với phương thức xét bằng học bạ

Ngày 10/8, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (khoá 51) theo tổ hợp gốc D01, điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Trường này xác định điểm chuẩn theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) với cách thức quy đổi điểm chuẩn tổ hợp A00 cao hơn tổ hợp D01 1,48 điểm. Tổ hợp A01 cao hơn tổ hợp D01 0,26 điểm.

Vì vậy, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội năm nay xét tuyển theo hai phương thức: xét học bạ và điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Riêng với điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên học bạ sẽ phải cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trung bình chung khoảng 3,5 điểm.

Như vậy, với thí sinh xét tuyển theo phương thức xét học bạ sẽ có những ngành có mức điểm chuẩn cao tuyệt đối 30 điểm.