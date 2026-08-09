Giả mạo cán bộ BHXH, giăng bẫy từ thông báo ‘thẻ BHYT bị lỗi’

ANTD.VN - Thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH) gọi điện thông báo thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân "bị lỗi", rồi yêu cầu người dân truy cập đường link lạ hoặc chuyển khoản lệ phí.

BHXH TP Hà Nội cho biết rõ: KHÔNG yêu cầu người dân cung cấp thông tin chuyển tiền hay nộp bất kỳ khoản phí nào qua điện thoại để cấp thẻ BHYT bản giấy/bản cứng.

Người dân đi khám chữa bệnh BHYT xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức: Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế; Thẻ BHYT bản điện tử trên ứng dụng VssID hoặc thẻ BHYT giấy đang sử dụng.

BHXH TP Hà Nội không yêu cầu người dân cung cấp thông tin chuyển tiền hay nộp bất kỳ khoản phí nào qua điện thoại để cấp thẻ BHYT bản giấy/bản cứng. (Ảnh: BHXH Việt Nam)

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số định danh cá nhân.

Trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp. Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án.

Nếu cần hỗ trợ, xác minh thông tin về thẻ BHYT, người dân chỉ thực hiện qua các kênh chính thức sau:

1. Tra cứu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/

2. Gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - hotline: 1900.9068

3. Gọi điện đến đường dây nóng của BHXH thành phố Hà Nội và BHXH cơ sở (Mục Liên hệ trên Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/)

4. Liên hệ trên nền tảng mạng xã hội của BHXH TP Hà Nội:

Fanpage Facebook: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Zalo Official Account: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

5. Trực tiếp tại BHXH thành phố/BHXH cơ sở hoặc Trung tâm dịch vụ hành chính công.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân phản ánh ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.