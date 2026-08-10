Lưu ý việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý trường học sau sắp xếp

Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyển dụng, tiếp nhận đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau khi sắp xếp.

Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Hướng dẫn nhằm bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, đề nghị tiếp tục thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục đồng thời với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục.

Tuyển dụng, tiếp nhận đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau khi sắp xếp. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5.8.2026 của Chính phủ.

Trong đó, Bộ GD-ĐT đề nghị lưu ý việc bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách chỉ áp dụng đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện sắp xếp theo công văn 777/TTg-TCCV và công văn 814/TTg-TCcV.

Bộ GD-ĐT lưu ý, không áp dụng các quy định về cơ cấu, số lượng, chính sách của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại Nghị quyết 37 đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp; giữ ổn định đội ngũ hiện có (trừ các trường hợp bắt buộc phải bố trí lại theo quy định của pháp luật) để bảo đảm các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Nghị quyết 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 5.8.2026 đến hết ngày 30.6.2028 áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện sắp xếp; Hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục nêu trên.

Mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc. Phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên: Trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc; mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc;

Đối với trường trung cấp, trường trung học nghề: Số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về số lượng cấp phó;

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Trụ sở chính được bố trí 1 phó giám đốc, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó giám đốc.