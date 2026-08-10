Điểm chuẩn ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cao nhất 21,5 điểm

ANTD.VN - Mức điểm chuẩn được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh, kết quả xét tuyển và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội dao động từ 17 đến 21,5 điểm, tùy theo từng ngành. Mức điểm chuẩn được xác định trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh, kết quả xét tuyển và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Từ 10/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển trên Hệ thống xét tuyển chung tại http://kqmb.hust.edu.vn hoặc Cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường tại https://xettuyen.fbu.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html.

Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội dao động từ 17 - 21,5 điểm. (Ảnh: NTCC)

Từ ngày 11/8, trường dự kiến gửi “Giấy báo trúng tuyển và nhập học năm 2026” cùng “Hướng dẫn nhập học” tới thí sinh trúng tuyển thông qua địa chỉ email hoặc số Zalo đã đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.

Các thông tin, hướng dẫn liên quan đến thủ tục nhập học cũng sẽ được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên các kênh thông tin chính thức của FBU để thí sinh và phụ huynh thuận tiện theo dõi.

Trụ sở chính của trường tại xã Mê Linh, Hà Nội có khuôn viên rộng hơn 11 hec-ta, gồm hệ thống các toà chức năng được quy hoạch đồng bộ, phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đời sống sinh viên.

Bên cạnh trụ sở chính, Nhà trường có Cơ sở 2 tại số 31 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Với vị trí thuận lợi tại khu vực tập trung nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, Cơ sở 2 góp phần đáp ứng nhu cầu tổ chức đào tạo, học tập và các hoạt động chuyên môn của Nhà trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, hợp tác và giao lưu của giảng viên, sinh viên.