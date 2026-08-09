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Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đợt 1

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Hoa Tiên

ANTD.VN - Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2026.

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Thí sinh đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên và đáp ứng tiêu chí phụ thuộc diện trúng tuyển.

Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển, những thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm trúng tuyển không áp dụng tiêu chí phụ; các ngành: Thiết kế thời trang, Bảo hiểm, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin không sử dụng tiêu chí phụ.

Riêng các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, thí sinh phải có điểm môn trong tổ hợp xét tuyển: Môn Toán và Ngữ văn (đối với tổ hợp xét tuyển có cả hai môn Toán và Ngữ văn) hoặc Toán (đối với tổ hợp xét tuyển chỉ có môn Toán), hoặc Ngữ văn (đối với tổ hợp xét tuyển chỉ có môn Ngữ văn) đạt tối thiểu 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm từng môn.

Lưu ý: Những tổ hợp xét tuyển có môn viết chữ HOA, in ĐẬM được tính hệ số 2. Tổ hợp xét tuyển có hai môn nhân hệ số 2 được tính theo thang điểm 50 đã được quy đổi về thang điểm 30. Điểm trúng tuyển ở trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có).

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, hạn cuối cùng trước 17h ngày 21/8/2026.

Đồng thời làm thủ tục nhập học trực tuyến trên Hệ thống của trường Đại học Mở Hà Nội tại địa chỉ https://nhaphoc.hou.edu.vn từ ngày 12/8/2026 đến trước 17h ngày 21/8/2026.

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