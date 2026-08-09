Điểm chuẩn trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ANTD.VN - Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Trong đó, cao nhất là ngành Sư phạm công nghệ với 27,41 điểm (xét học bạ).

Cụ thể điểm chuẩn đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (phương thức 2) và phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ):

TT Nhóm ngành Phương thức XT 2xét tuyển dựa trên

kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Phương thức XT 3xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) HVN01 Thú y 20.3 23.3 HVN02 Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản 16 19 HVN03 Nông nghiệp và cảnh quan 16 19 HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử 20.3 23.3 HVN05 Kỹ thuật cơ khí 21.5 24.5 HVN06 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá 22 25 HVN07 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 21 24 HVN08 Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại 17 20 HVN09 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu 19 22 HVN10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến 20.3 23.3 HVN11 Kinh tế và Quản lý 16.5 19.5 HVN12 Xã hội học 16 19 HVN13 Luật 20 23 HVN14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số 17 20 HVN15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường 16 19 HVN16 Khoa học môi trường 16 19 HVN17 Ngôn ngữ Anh 17 20 HVN18 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.6 25.6 HVN19 Sư phạm công nghệ 24.41 27.41 HVN20 Du lịch 21.3 24.3 HVN21 Quản lý và phát triển du lịch 17 20 HVN22 Quy hoạch vùng và Đô thị 16 19 HVN23 Di sản học 18 21

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 9.600 chỉ tiêu. Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi (môn thi) với thang điểm 30 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).

Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.

Phương thức 4: Xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội, thí sinh có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) và có thêm một trong các thành tích vượt trội sau:

Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp tỉnh, thành phố (Kỳ thi HSG cấp tỉnh, TP).

Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6.0 trở lên. Riêng đối với nhóm ngành HVN18 – Ngôn ngữ Trung Quốc: có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ HSK4 và đạt mức điểm từ 240 điểm trở lên.

Kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1200 điểm trở lên.

Kết quả kỳ thi ACT đạt từ 25 điểm trở lên.

Kết quả thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2026 đạt từ 85 điểm trở lên.