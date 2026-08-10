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Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cao nhất 25,24 điểm

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Hoa Tiên

ANTD.VN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố điểm chuẩn đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026. Trong đó, ngành Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) có điểm cao nhất là 25,24 điểm.

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Trường tuyển gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo. (Ảnh: Báo QĐND)

Năm nay, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của USTH và 1 bằng của trường đối tác Pháp).

3 chương trình đào tạo cấp song bằng bao gồm Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc, Hoá học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và chương trình Kỹ thuật Hàng không thuộc nhóm ngành đào tạo có mức điểm chuẩn cao nhất.

Cụ thể, điểm chuẩn của trường như sau:

Mã ngành Chương trình đào tạo Điểm chuẩn năm 2026
7420201DD Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) 25,24
7420201 Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc 20,25
7440112DD Hóa học (Song bằng) 24,36
7440112 Hóa học 19,00
7440122 Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 20,00
7440301 Khoa học Môi trường Ứng dụng 19,35
7460108 Khoa học dữ liệu 20,00
7460112 Toán ứng dụng 20,50
7480201DD Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng) 24,47
7480201 Công nghệ thông tin – Truyền thông 20,00
7480202 An toàn thông tin 20,25
7510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 21,50
7520120 Kỹ thuật Hàng không 24,03
7520121 Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh 19,75
7520130 Kỹ thuật ô tô 19,00
7520201 Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo 20,50
7520401 Công nghệ vi mạch bán dẫn 23,00
7540101 Khoa học và Công nghệ thực phẩm 19,45
7720201 Dược học 21,28
7720601 Khoa học và Công nghệ y khoa 20,00

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