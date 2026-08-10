Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cao nhất 25,24 điểm

ANTD.VN - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công bố điểm chuẩn đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026. Trong đó, ngành Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) có điểm cao nhất là 25,24 điểm.

Trường tuyển gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo. (Ảnh: Báo QĐND)

Năm nay, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của USTH và 1 bằng của trường đối tác Pháp).

3 chương trình đào tạo cấp song bằng bao gồm Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc, Hoá học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và chương trình Kỹ thuật Hàng không thuộc nhóm ngành đào tạo có mức điểm chuẩn cao nhất.

Cụ thể, điểm chuẩn của trường như sau: