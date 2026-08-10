Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cao nhất 25,24 điểm

Năm nay, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của USTH và 1 bằng của trường đối tác Pháp).
3 chương trình đào tạo cấp song bằng bao gồm Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc, Hoá học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và chương trình Kỹ thuật Hàng không thuộc nhóm ngành đào tạo có mức điểm chuẩn cao nhất.
Cụ thể, điểm chuẩn của trường như sau:
|Mã ngành
|Chương trình đào tạo
|Điểm chuẩn năm 2026
|7420201DD
|Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng)
|25,24
|7420201
|Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc
|20,25
|7440112DD
|Hóa học (Song bằng)
|24,36
|7440112
|Hóa học
|19,00
|7440122
|Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
|20,00
|7440301
|Khoa học Môi trường Ứng dụng
|19,35
|7460108
|Khoa học dữ liệu
|20,00
|7460112
|Toán ứng dụng
|20,50
|7480201DD
|Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng)
|24,47
|7480201
|Công nghệ thông tin – Truyền thông
|20,00
|7480202
|An toàn thông tin
|20,25
|7510203
|Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
|21,50
|7520120
|Kỹ thuật Hàng không
|24,03
|7520121
|Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh
|19,75
|7520130
|Kỹ thuật ô tô
|19,00
|7520201
|Kĩ thuật điện và Năng lượng tái tạo
|20,50
|7520401
|Công nghệ vi mạch bán dẫn
|23,00
|7540101
|Khoa học và Công nghệ thực phẩm
|19,45
|7720201
|Dược học
|21,28
|7720601
|Khoa học và Công nghệ y khoa
|20,00