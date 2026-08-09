Học viện Phụ nữ Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất trên 26 điểm

Học viện Phụ nữ Việt Nam lưu ý: Điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương về phương thức gốc (Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100).
Thời gian mở hệ thống tra cứu điểm thi và quy đổi điểm bắt đầu từ ngày 12h ngày 13/8/2026. Theo kế hoạch, Học viện sẽ tổ chức nhập học tập trung vào ngày 15,16,17/8.
Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 2.290 chỉ tiêu, tập trung tại Hà Nội, đồng thời mở rộng hai ngành đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại TP HCM.