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Học viện Phụ nữ Việt Nam có điểm chuẩn cao nhất trên 26 điểm

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Linh Đan

ANTD.VN - Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện (khối D01, C00) với 26,1 điểm.

Học viện Phụ nữ Việt Nam lưu ý: Điểm trúng tuyển được quy đổi tương đương về phương thức gốc (Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100).

Thời gian mở hệ thống tra cứu điểm thi và quy đổi điểm bắt đầu từ ngày 12h ngày 13/8/2026. Theo kế hoạch, Học viện sẽ tổ chức nhập học tập trung vào ngày 15,16,17/8.

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Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 2.290 chỉ tiêu, tập trung tại Hà Nội, đồng thời mở rộng hai ngành đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại TP HCM.

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