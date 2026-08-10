Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026

ANTD.VN - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển và thủ tục xác nhận nhập học năm 2026.

Sau khi công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, bao gồm cả thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất 17h ngày 21/8.

Cụ thể, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhóm ngành Báo chí và Xuất bản áp dụng thang điểm 40 (môn Ngữ văn nhân hệ số 2).

Điểm chuẩn Ngành Báo chí năm nay dao động từ 28,1 đến 32,83 điểm. Báo truyền hình có điểm chuẩn cao nhất, với 32,83.

Với ngành Báo chí, chương trình đào tạo Ảnh báo chí có điểm chuẩn từ 28,1 đến 28,85 điểm.

Chuyên ngành Báo mạng điện tử năm nay giảm còn 31,3 đến 32,05.