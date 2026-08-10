Giám đốc Sở Y tế Hà Nội được ủy quyền giải quyết 2 thủ tục lĩnh vực khám, chữa bệnh

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế giải quyết 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Hà Nội phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cụ thể, Giám đốc Sở Y tế được ủy quyền giải quyết thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Đối với thủ tục này, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Y tế có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề. Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh.

Thủ tục thứ hai là quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt.

Đối với thủ tục này, trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tổ chức thẩm định tại cơ sở đề nghị và lập biên bản thẩm định nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã có hợp tác chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đã thực hiện danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đề xuất thì không phải thực hiện thí điểm: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế ban hành văn bản cho phép thực hiện danh mục kỹ thuật đặc biệt.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có hợp đồng hợp tác chuyên gia hoặc hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đã thực hiện danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đề xuất, Sở Y tế sẽ tổ chức họp tổ chuyên môn và quyết định việc thực hiện thí điểm hay không thí điểm.

Trường hợp phải thí điểm, Sở Y tế tiếp tục thẩm định kết quả thí điểm và quy trình kỹ thuật trước khi ban hành văn bản quyết định cho phép cơ sở triển khai chính thức kỹ thuật loại đặc biệt; trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện của 2 thủ tục là nộp hồ sơ trực tiếp tại các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn); phí, lệ phí không quy định.

Theo quyết định ủy quyền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp nhận giải quyết đến hết ngày 31-12-2028. Việc ủy quyền góp phần đẩy mạnh phân cấp, nâng cao tính chủ động của ngành y tế Hà Nội, tạo thuận lợi tối đa cho cơ sở y tế và người hành nghề.