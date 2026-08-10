Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo điểm chuẩn 2026

ANTD.VN - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển 2026 dựa trên các phương thức tuyển sinh phù hợp quy định Bộ GD&ĐT.

Mức điểm trúng tuyển được xác định trên cơ sở kết quả xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh đã được Nhà trường công bố, bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và các thông báo tuyển sinh của nhà trường.

Lưu ý:

Ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế (thuộc ngành Du lịch) chỉ xét tuyển tổ hợp D01, D14, D15, X78; Ngành Sáng tác văn học, chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật, Tổ chức sự kiện văn hóa (thuộc ngành Quản lý văn hóa) phương thức 406 chỉ xét tổ hợp có môn thi năng khiếu.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng của thí sinh (NV1 là nguyện vọng cao nhất).