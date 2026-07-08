ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 8/7, Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu di tích Nha Công an Trung ương (thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang).

Đoàn công tác do Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) làm Trưởng đoàn. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm: Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Ngoại tuyến, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương - cội nguồn thiêng liêng của lực lượng Công an nhân dân, Đoàn đại biểu đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng, Đại tá Trần Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa, dâng hương tưởng niệm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng An ninh Công an Thủ đô phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu Lực lượng An ninh Công an thành phố đã dâng lời kính cáo, tưởng nhớ máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã đổ xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Lực lượng An ninh Thủ đô nguyện khắc ghi công lao to lớn, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Tiếp nối chương trình, Đoàn công tác đến Bảo tàng Công an nhân dân thực hiện Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh của Người, lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định quyết tâm không ngừng ra sức nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ cam kết luôn khắc ghi, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào thực tiễn công tác, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Bảo tàng, các đại biểu đã nghe thuyết minh về lịch sử vẻ vang, tham quan các tư liệu, hiện vật lịch sử quý báu minh chứng cho chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời trang trọng ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích.

Chia sẻ về chuyến công tác Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: "Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, toàn thể Cụm thi đua số 1 thể hiện quyết tâm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo bằng hành động thực tiễn. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong phong trào thi đua "Ba nhất" với các tiêu chí trọng tâm: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 - CATP Hà Nội lưu bút tại Khu di tích

Đồng thời toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an Thủ đô đặt quyết tâm cao độ trong công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá; nỗ lực xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Qua đó, đáp ứng trực tiếp yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững bình yên cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô".

Đoàn trồng cây tại khuôn viên khu di tích lịch sử

Khép lại chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa, Đoàn công tác của Cụm thi đua số 1 đã tổ chức trồng cây đinh vàng tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lưu dấu kỷ niệm của lực lượng An ninh Công an Thành phố Hà Nội tại địa chỉ đỏ cách mạng, đồng thời góp phần tôn tạo và xây dựng cảnh quan môi trường của khu di tích lịch sử.

Hình ảnh đoàn công tác Cụm thi đua số 1 - CATP trong chuyến đi...