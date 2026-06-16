Khơi dậy niềm tự hào, lòng quả cảm, bản lĩnh và trí tuệ của các thế hệ đi trước

ANTD.VN - Ngày 16/6/2026, Cụm thi đua số 1 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chủ trì buổi sinh hoạt.

Các đại biểu tham dự sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị chức năng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của buổi sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, những chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố, việc giáo dục truyền thống không chỉ khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào nghề nghiệp mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chính trị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị cán bộ, chiến sĩ tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung cốt lõi được truyền đạt tại buổi sinh hoạt, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, chiến đấu. Đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi sinh hoạt, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã truyền đạt hai chuyên đề quan trọng gồm: Lịch sử truyền thống 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân và những điểm mới trong quan điểm chỉ đạo về an ninh theo các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an truyền đạt nội dung, chuyên đề

Theo đó, các nhiệm vụ mới đặt trọng tâm vào mục tiêu phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh vì sự phát triển trong tương lai, gắn với tầm nhìn dài hạn hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các nội dung chuyên đề cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, truyền thống dân tộc; đồng thời chú trọng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình thế giới đa cực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông qua sinh hoạt chính trị tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đặc biệt, quan điểm “an ninh kiến tạo”, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở được xác định là định hướng quan trọng nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, thừa ủy quyền của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Phạm Đăng Khôi - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định ý nghĩa thiết thực và giá trị giáo dục sâu sắc của chương trình sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Đại tá Phạm Đăng Khôi - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu kết luận

Đồng chí Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cấp phòng và Công an cấp xã chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các chuyên đề tới cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa tham dự; đồng thời lồng ghép các nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị.

Thông qua đó tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.