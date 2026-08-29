Bỏ nhà đi lúc 2h sáng, bé gái được chú Công an đưa về an toàn

ANTD.VN - Bất đồng quan điểm với mẹ trong việc sử dụng điện thoại thông minh, một cháu gái đã bốc đồng bỏ nhà đi giữa đêm khuya...

Công an phường Đống Đa kịp thời đưa bé gái bỏ nhà đi lúc rạng sáng về nhà

Công an phường Đống Đa nhận được một lá thư cảm ơn từ người dân. Đằng sau câu chuyện bình dị ấy là chuyện mà gia đình nào cũng dễ mắc phải...

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 2h00 sáng ngày 25-8, xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát liên quan đến thời gian sử dụng điện thoại di động, cháu T. (trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) đã có hành vi bồng bột, âm thầm rời khỏi nơi cư trú.

Phát hiện con gái không có trong phòng giữa đêm khuya, người thân vô cùng hốt hoảng, chia nhau tìm kiếm khắp các tuyến phố, liên hệ với bạn bè nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ đã thông báo đến Công an phường Đống Đa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Đống Đa đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vào cuộc. Đồng chí Phan Văn Phong – Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn – được phân công trực tiếp phối hợp cùng gia đình triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát, xác minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao độ, lực lượng Công an đã nhanh chóng trích xuất hệ thống camera an ninh, lần theo lịch trình di chuyển và các mối quan hệ của cháu bé. Bằng sự nhạy bén và khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng xác định được vị trí của cháu T., tiếp cận an toàn và đưa cháu về đoàn tụ cùng người thân.

Không dừng lại ở việc tìm thấy, đồng chí Phan Văn Phong cùng các cán bộ chiến sĩ đã kiên nhẫn ngồi lại trò chuyện, lắng nghe tâm tư của cháu T. Bằng sự ân cần và thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, các chiến sĩ công an đã nhẹ nhàng phân tích, giúp cháu nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi bốc đồng cũng như cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, sự lo lắng thắt lòng của cha mẹ. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng trao đổi với phụ huynh về phương pháp giao tiếp mềm mỏng, tạo sự gắn kết trong gia đình.

Cảm động trước sự tận tụy của lực lượng Công an cơ sở, đại diện gia đình cháu T. đã viết bức thư tay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi tới tập thể Công an phường Đống Đa và cá nhân đồng chí Cảnh sát khu vực Phan Văn Phong vì sự giúp đỡ kịp thời, tận tâm.

Vụ việc trên là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiều gia đình trong việc nuôi dạy con cái ở độ tuổi vị thành niên. Để phòng tránh những tình huống tương tự, lực lượng Công an khuyến cáo mỗi gia đình cần: Lắng nghe và thấu hiểu, Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ có chuyển biến tâm lý phức tạp, cái tôi cá nhân lớn. Cha mẹ cần kiên nhẫn trò chuyện, chia sẻ thay vì áp đặt, chỉ trích gay gắt hoặc tịch thu điện thoại đột ngột khiến trẻ cảm thấy bị xúc phạm, dễ dẫn tới hành vi tiêu cực;

Thiết lập quy tắc sử dụng mạng xã hội lành mạnh: Cần cùng con thảo luận để đưa ra khung giờ học tập, giải trí hợp lý; hướng dẫn con nhận diện rủi ro trên không gian mạng thay vì cấm đoán hoàn toàn.

Giữ bình tĩnh và liên hệ cơ quan Công an: Khi phát sinh mâu thuẫn, phụ huynh cần tránh đẩy xung đột lên cao trào lúc đêm muộn. Trường hợp phát hiện con em bỏ nhà đi, gia đình cần lập tức thông báo tới Công an phường sở tại hoặc Cảnh sát khu vực để được hỗ trợ sớm nhất, ngăn chặn tối đa những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.