Công an xã với mô hình hay: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đổi lấy mũ cối, áo mưa

ANTD.VN - Điểm tiếp nhận thu hồi vũ khí tại Công ăn xã Quảng Bị (Hà Nội) chọn cách tặng người dân chiếc mũ cối, bộ áo mưa che mưa nắng khi họ tự giác mang súng tự chế, dao kiếm đến bàn giao.

Video: Mô hình“Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy áo mưa, mũ cối" của Công an xã Quảng Bị (Hà Nội)

​Trên chiếc bàn dài ở trụ sở Công an xã Quảng Bị (TP Hà Nội), nhiều hung khí nguy hiểm được người dân mang đến giao nộp. Đó là những thanh kiếm tự chế dài cả mét, dao bầu gắn cán sắt, ống tuýp kim loại hoen gỉ, cùng súng săn và súng bắn đạn tự chế. Đặt ngay cạnh số hung khí ấy là những chiếc mũ cối còn thơm mùi vải mới cùng từng bọc áo mưa cánh dơi phẳng phiu.

​Mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy áo mưa, mũ cối” được triển khai nhằm cụ thể hóa kế hoạch cao điểm của Công an thành phố Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong phong trào thi đua "Ba nhất": Tuyên truyền sâu rộng nhất, thu hồi triệt để nhất và đấu tranh hiệu quả nhất, hướng tới dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cùng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

​Tại các vùng ven đô, không ít gia đình vẫn còn lưu giữ súng săn tự chế dùng để đuổi chim chuột, hay những con dao tự rèn từ nhiều năm trước bỏ quên trong góc bếp, nhà kho.

Nhiều người muốn bỏ đi nhưng e ngại việc mang ra ngoài sẽ bị xử lý vi phạm. Việc lập điểm tiếp nhận công khai, trao tận tay những món quà dân sinh thiết thực đã gạt bỏ tâm lý e dè đó. Chiếc mũ cối đi làm đồng, bộ áo mưa mặc lúc thời tiết chuyển mùa vốn là những vật dụng gắn liền với đời sống thường nhật của bà con nông dân.

​Tại bàn tiếp nhận, Thiếu tá Hà Văn Lâm, cán bộ Công an xã Quảng Bị trực tiếp ghi nhận thông tin, tiếp nhận từng khẩu súng, lưỡi dao và trao lại món quà kỷ niệm cho người dân.

Thiếu tá Hà Văn Lâm cho biết, đơn vị xác định công tác vận động phải xuất phát từ sự gần gũi, thuận tiện để người dân hiểu rằng mỗi vũ khí giao nộp là bớt đi một hiểm họa tiềm ẩn cho gia đình và lối xóm. Mục tiêu lớn nhất là thu hồi triệt để số hung khí trôi nổi ngoài xã hội, không để phát sinh tội phạm hay tai nạn đáng tiếc.

​Điểm tiếp nhận cố định được bố trí tại Đội 7, Thôn 2, xã Quảng Bị, duy trì đường dây nóng 094.272.1986 tiếp nhận thông tin 24/24 giờ. Cùng với việc tiếp nhận tại trụ sở, lực lượng công an cơ sở tiếp tục rà soát từng cụm dân cư, tuyên truyền trực tiếp qua hệ thống loa truyền thanh và ứng dụng VNeID. Cách tiếp cận mềm mỏng, trọng thực chất đang giúp số vũ khí tự chế tồn dư trong dân giảm dần qua từng ngày.