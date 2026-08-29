Bữa cơm nghĩa tình gửi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K

ANTD.VN - Gác lại công việc hối hả hàng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) đã có mặt tại bếp ăn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tự tay chuẩn bị và trao tặng 100 suất cơm nóng miễn phí. Hành động thiết thực này là sự sẻ chia, tiếp thêm điểm tựa tinh thần cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật nơi cửa viện.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Liệt tất bật chuẩn bị, đóng gói 100 suất cơm thiện nguyện và trực tiếp trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

​Khu vực bếp ăn từ thiện tại cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K sáng nay rộn ràng hơn với sự có mặt của các cán bộ công an cơ sở.

Ngay từ sớm, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Thanh Liệt đã có mặt, bắt tay cùng nhân viên y tế phân chia từng khẩu phần ăn. Trong bộ cảnh phục quen thuộc, những đôi tay thường ngày làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nay thoăn thoắt xới cơm, gắp thức ăn và xếp gọn gàng vào từng khay xốp nóng hổi.

​Mỗi suất cơm đều có đủ món mặn, rau xanh và canh nóng, bảo đảm dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm cho người bệnh. Để kịp giờ ăn trưa, công đoạn đóng gói được tiến hành nhanh chóng, cẩn thận. Từng túi cơm, hộp quà được xếp ngay ngắn trên bàn chờ chuyển ra điểm phát. Hoạt động được đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K Tân Triều thực hiện, đảm bảo sự chu đáo và trật tự.

​Tại điểm phát cơm "Suất ăn yêu thương", người nhà và bệnh nhân xếp hàng ngay ngắn theo hướng dẫn. Nhiều bệnh nhân tóc đã rụng vì xạ trị, bước đi tập tễnh vì những cơn đau kéo dài. Nhận phần cơm nóng và túi quà từ tay nữ chiến sĩ công an, một cụ bà nghẹn ngào gửi lời cảm ơn. Bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay cán bộ chiến sĩ thay cho lời cảm kích trước sự chăm lo chu đáo. Những nụ cười, những cái nắm tay thắt chặt tình quân dân nơi cửa viện là những hình ảnh đẹp, đầy xúc động.

​Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là nơi tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo từ nhiều tỉnh, thành phố chuyển về. Quá trình điều trị kéo dài khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính.

Một bữa ăn đủ chất, trao đúng lúc không chỉ giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thành thị, mà còn tiếp thêm điểm tựa tinh thần để người bệnh vững vàng chiến đấu với bệnh tật. 100 suất cơm nhanh chóng được chuyển hết đến các buồng bệnh và người nhà có mặt tại sảnh. Sau khi dọn dẹp vệ sinh khu vực bếp và bàn phát cơm, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Liệt chào tạm biệt y bác sĩ cùng người bệnh để trở về đơn vị tiếp tục ca trực.

​Hành động này của Công an phường Thanh Liệt không chỉ đơn giản là những hộp cơm, mà còn là sự chia sẻ thực tế, động viên tinh thần đến người bệnh ung thư nơi cửa viện.

Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an đối với cộng đồng. Ánh mắt biết ơn của người bệnh còn đọng lại, là sự động viên để những chiến sĩ trẻ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.