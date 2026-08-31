Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ bình yên địa bàn

ANTD.VN - Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã phát hiện 15 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy...

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an xã Phú Xuyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phú Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phú Xuyên đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Điển hình hồi 06h30’ ngày 9/08/2026, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thôn Khôn Thôn, xã Phú Xuyên, phát hiện bắt quả tang Vũ Văn Tài, (SN: 1983, HKTT: Thôn Tri Thuỷ, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,565g heroin.

Quá trình đấu tranh Tài khai nhận số ma túy trên mua của Hồng Thị Kim Huyền. Đến ngày 10/8/2026 Huyến đến CAX Phú Xuyên đầu thú về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nhà Huyền thu giữ: 6,976g heroin.

Ngày 8/8/2026, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thôn Cổ Châu, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Phan Văn Tuyến (SN 1980, HKTT: thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên, Hà Nội) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh Tuyến khai nhận mua ma túy của Nguyễn Văn Hào, (SN: 1953, HKTT: Nam Phú, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội). Khám xét khẩn cấp nhà Hào thu giữ tang vật gồm: 0,048g heroin, 1 hộp kim loại màu vàng, bên ngoài có chữ Thăng Long, bên trong có 1 lưỡi dao lam nhãn hiệu Croma; 1 ống hút màu trắng dài khoảng 6cm; 1 cân điện tử.

Thời gian qua, Công an xã Phú Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả như: “Tổ dân phố không ma túy”, “Trường học không ma túy”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”. Các hoạt động truyền thông cộng đồng, mít tinh, diễu hành… cũng được tổ chức, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng.

Cùng với quyết liệt đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy, Công an xã Phú Xuyên tiếp tục tăng cường quản lý thanh thiếu niên, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật; chủ động rà soát, sàng lọc và có phương án xử lý kịp thời những trường hợp nghi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nghiện ma túy để giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Những kết quả đạt được khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an xã Phú Xuyên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng xã Phú Xuyên ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.