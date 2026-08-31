Bão Saudel suy yếu di chuyển xuống Biển Đông thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 4 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh trở lại thành bão. Vào đầu giờ sáng mai 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc- 113,1 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Saudel vừa di chuyển ngược xuống Biển Đông

Trong vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với vận tốc 20km/h đi vào khu vực vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông rồi lại suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8- 9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.