Về địa chỉ đỏ, tiếp lửa truyền thống người chiến sĩ Công an

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 18/8, Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tại Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tại Khu lưu niệm, cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an phường Phúc Lợi được tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật lịch sử, qua đó ôn lại hoàn cảnh ra đời và giá trị trường tồn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Những lời căn dặn ngắn gọn nhưng sâu sắc của Người không chỉ là kim chỉ nam đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà còn là chuẩn mực để mỗi đoàn viên, hội viên tự soi, tự sửa trong quá trình công tác, rèn luyện.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động về nguồn cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an phường Phúc Lợi nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ; từ đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của người chiến sĩ Công an trong tình hình mới.

Qua mỗi câu chuyện, tư liệu lịch sử được tìm hiểu tại Khu lưu niệm, những giá trị về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và ý thức phục vụ nhân dân càng được khắc sâu. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên tiếp tục vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại địa chỉ đỏ có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đoàn viên, hội viên, nhất là trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Hành trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị

Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi tiếp tục tạo môi trường để cán bộ trẻ, đoàn viên, hội viên được học tập, trải nghiệm và hun đúc lý tưởng, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ những bài học lịch sử và lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an phường Phúc Lợi thêm ý thức về trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; chủ động gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.