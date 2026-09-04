Nâng kỹ năng PCCC cho lực lượng cơ sở tại Hoàng Thành Tower

ANTD.VN - Từ những thao tác sử dụng bình chữa cháy đến kỹ năng hướng dẫn người dân thoát nạn, lực lượng PCCC cơ sở tại Hoàng Thành Tower, 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội được cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp hướng dẫn, thực hành để chủ động xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay

Nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống, các đơn vị làm việc tại tòa nhà Hoàng Thành Tower, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

Đây là lực lượng thường xuyên có mặt tại tòa nhà, nắm rõ đặc điểm công trình, số lượng người sinh sống, làm việc cũng như hệ thống, phương tiện PCCC được trang bị. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng này có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố bất ngờ.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phân tích các nguyên nhân gây cháy, nổ thường gặp trong thực tế. Đối với loại hình nhà cao tầng, chung cư, văn phòng kết hợp nhiều chức năng, cán bộ huấn luyện lưu ý những nguy cơ đặc thù như cháy do sự cố điện, thiết bị sinh nhiệt, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và những tình huống có thể khiến khói, khí độc lan nhanh.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về an toàn cháy, nổ

Từ những kiến thức đó, lực lượng PCCC cơ sở được hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý khi phát hiện cháy, cách báo động, tổ chức chữa cháy ban đầu, cứu người và hướng dẫn thoát nạn. Cán bộ chiến sĩ cũng nhắc lại cách báo cháy nhanh chóng cho lực lượng chuyên nghiệp qua số điện thoại 114 hoặc ứng dụng “Báo cháy 114”, giúp thông tin về sự cố được chuyển đến cơ quan chức năng trong thời gian sớm nhất.

Điểm đáng chú ý trong buổi huấn luyện là phần thực hành được tổ chức ngay sau nội dung lý thuyết. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH, đội ngũ quản lý, nhân viên của tòa nhà trực tiếp thực hiện các thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy mới phát sinh.

Những động tác tưởng đơn giản nhưng nếu không được tập luyện thường xuyên sẽ rất dễ lúng túng khi xảy ra sự cố thật. Từ việc tiếp cận đám cháy, lựa chọn vị trí đứng an toàn, thao tác với bình chữa cháy đến cách phun chất chữa cháy đều được cán bộ hướng dẫn, chỉnh sửa từng bước.

Lực lượng cơ sở cũng được rèn luyện kỹ năng tổ chức, hướng dẫn cư dân và khách hàng thoát nạn trong các tình huống có nhiều khói, khí độc, mất điện đột ngột. Đây là kỹ năng đặc biệt cần thiết đối với các tòa nhà cao tầng, nơi việc thoát nạn thường gặp nhiều khó khăn nếu người dân hoảng loạn hoặc không biết đường di chuyển an toàn.

Trong chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 cũng lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các cơ sở vi phạm quy định về PCCC và CNCH.

Các học viên tập huấn phương án PCCC và CNCH

Việc phổ biến quy định mới giúp Ban quản lý và lực lượng PCCC cơ sở hiểu rõ hơn trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn PCCC, không để những tồn tại kéo dài trở thành nguy cơ gây cháy, nổ. Đồng thời, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, bởi an toàn PCCC không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn gắn trực tiếp với tính mạng, tài sản của hàng trăm người đang sinh sống, làm việc trong tòa nhà.

Kết thúc buổi huấn luyện, 100% lực lượng PCCC cơ sở đã được trang bị, củng cố những kiến thức và kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH; đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, duy trì thường trực lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Từ những buổi tập huấn như vậy, vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ tiếp tục được nâng lên. Khi mỗi thành viên biết mình phải làm gì trong những phút đầu tiên, khi phương tiện được kiểm tra và sử dụng thành thạo, nguy cơ thiệt hại do cháy, nổ sẽ được giảm xuống.

Đó cũng là cách Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 9 cùng các cơ sở trên địa bàn cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa từ sớm, xử lý từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.