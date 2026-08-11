Cảnh báo khẩn về nhóm tội phạm dùng AI tạo hơn 9.000 website giả, trộm thông tin 3,9 triệu thẻ tín dụng

ANTD.VN - Tội phạm dùng AI tự động tạo hàng loạt website giả mạo rồi gửi tin nhắn SMS chứa liên kết đến các website này để đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng.

Trong thông báo phát đi, Ngân hàng ABBank cho biết, các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện một nhóm tội phạm mạng có tên "Outsider Enterprise" vận hành một hạ tầng Phishing-as-a-Service (PaaS) tinh vi, lợi dụng AI (Google Gemini) tự động tạo ra hàng loạt website giả mạo và triển khai các chiến dịch lừa đảo qua tin nhắn SMS (Smishing) trên quy mô toàn cầu.

Về phương thức tấn công, nhóm đối tượng thực hiện quy trình gồm các bước:

Gửi tin nhắn SMS giả mạo chứa liên kết độc hại đến số lượng lớn người dùng.

Dẫn dụ nạn nhân truy cập các website giả mạo các doanh nghiệp uy tín như ngân hàng, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử...

Khi đó, các đối tượng sẽ đánh cắp thông tin đăng nhập, dữ liệu thẻ ngân hàng của nạn nhân ngay khi họ cập nhật thông tin lên form mẫu theo thời gian thực (không cần đợi nạn nhân submit).

Thủ đoạn tội phạm này đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: Từ 11/2025 - 04/2026, chúng đã tạo hơn 9.000 website và 1,95 triệu URL giả mạo. Từ 05/2026 - 06/2026 đã phát tán hơn 2,5 triệu tin nhắn SMS độc hại; 3,87 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin. Thiệt hại ước tính lên đến 1,9 tỷ USD.

Tội phạm sử dụng AI để tạo hàng loạt website giả mạo

ABBank cảnh báo người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn có đặc điểm sau: Yêu cầu xử lý khẩn cấp (ví dụ: khóa tài khoản, bưu kiện chưa nhận, thông báo trúng thưởng...); Đường link được rút gọn hoặc tên miền có lỗi chính tả tinh vi, dễ nhầm lẫn với tên miền thật.

Ngân hàng khuyến nghị, để tự bảo vệ trước hình thức lừa đảo này, người dùng không được nhấn vào các liên kết lạ trong tin nhắn; Không chia sẻ mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an…; Kiểm tra kỹ tên miền website trước khi đăng nhập hoặc nhập thông tin; Bật xác thực đa yếu tố (MFA) cho các tài khoản

Ngân hàng lưu ý khách hàng luôn cảnh giác với các tin nhắn chứa liên kết lạ, xác minh thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc thông tin tài khoản.

Có thể thấy, gần đây tội phạm đánh cắp tiền trong thẻ tín dụng ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn mới.

Trong thông báo mới đây gửi đến khách hàng, Vietcombank cho biết ngân hàng này đã tiếp nhận nhiều phản ánh về việc các thuê bao lạ/thuê bao mạo danh Brandname Vietcombank gửi tin nhắn SMS mạo danh.

Các tin nhắn này lấy lý do điểm thưởng sắp hết hạn để dụ người dùng truy cập vào một đường link và khai báo thông tin.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn SMS cảnh báo hết hạn điểm thưởng, kèm theo đường dẫn tới 01 trang web giả mạo Vietcombank (https://diem-vietcom-priority.com/web/index.php...).

Khi truy cập vào đường link này, người dùng sẽ bị dẫn tới trang chủ web giả mạo Vietcombank và bị yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như: số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV dưới vỏ bọc "xác minh và nhận điểm".

Khi đó, thẻ của khách hàng đã được liên kết vào thiết bị của đối tượng (qua hình thức liên kết thẻ vào SamsungPay, Apple Pay, GooglePay).

“Thủ đoạn này có tính chất nghiêm trọng do có thể chiếm đoạt với số tiền lớn của khách hàng với chỉ cần 1 lần cung cấp OTP nhưng có thể bị chiếm đoạt hết hạn mức thẻ” – Vietcombank nhấn mạnh.

Ngân hàng khẳng định tuyệt đối không gửi các yêu cầu đổi điểm thưởng sắp hết hạn qua email, website, tin nhắn SMS hay ứng dụng chat (Zalo, Messenger, Viber…) có chứa đường link tới khách hàng.

Theo đó, Vietcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Không cung cấp các thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mã OTP) cho bất kỳ ai.

“Vietcombank không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ qua website, điện thoại, email hoặc ứng dụng chat (Zalo, Messenger, Viber…)” – Ngân hàng nêu rõ.

Khách hàng cũng cần lưu ý đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và/hoặc tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ. Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp thông qua số hotline hoặc app ngân hàng điện tử.