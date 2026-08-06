Cảnh báo các fanpage giả mạo Công ty SJC, lừa thu đổi kim cương

ANTD.VN - Các fanpage giả mạo hiện đang sử dụng các tên như SJC HỒ CHÍ MINH, SJC HÀ NỘI... nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, đặc biệt lừa thu đổi kim cương quy đổi sang vàng tích trữ.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi thông tin cảnh báo lừa đảo đến khách hàng. Theo đó, SJC cho biết, hiện nay, xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng thương hiệu SJC để thực hiện hành vi lừa đảo. Các fanpage giả mạo hiện đang sử dụng các tên như SJC HÀ NỘI...

Các trang giả mạo thường được dựng lên với mục đích lừa đảo nên có cách hoạt động khá giống nhau. Chúng thường sao chép nội dung các bài viết từ kênh chính thống trong thời gian ngắn. Nội dung lừa đảo là các bài viết liên quan đến các sản phẩm vàng tích trữ 24k như vàng miếng, vàng nhẫn.

Các trang fanpage giả mạo đang chạy quảng cáo post, reel rầm rộ

Đặc biệt, thời gian gần đây, các đối tượng giả mạo này vừa xuất hiện thêm hình thức lừa đảo mới: Thu mua các sản phẩm kim cương rồi quy đổi sang vàng tích trữ, nhận thu mua cả các sản phẩm đến từ các thương hiệu khác.

Cách thức nhận biết các đối tượng lừa đảo ban đầu sẽ chào mời các chương trình hấp dẫn liên quan đến sản phẩm vàng tích trữ như vàng miếng vàng nhẫn, các chương trình ưu đãi có thể khác nhau. Tuy nhiên, chúng có chung thủ đoạn là yêu cầu gửi thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, CCCD, loại tài sản, khối lượng, thông tin về tài khoản ngân hàng. Đồng thời, các đối tượng sẽ yêu cầu gửi chụp 2 mặt CCCD của khách hàng.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng

Đặc biệt, SJC lưu ý đối với khách hàng rằng, fanpage SJC chính thức có tích trên nền tảng Facebook hiện nay của doanh nghiệp này đã không còn sử dụng. “Công ty SJC không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng.” – SJC nhấn mạnh.

Tài khoản ngân hàng của công ty có tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC. Các tài khoản không có tên đầy đủ như trên mà chỉ có chữ SJC đều là lừa đảo

SJC nhấn mạnh: Doanh nghiệp không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào; Không yêu cầu khách hàng thanh toán trước. Tất cả giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được SJC công bố.

Theo đó, SJC khuyến cáo khách hàng đặc biệt lưu ý: Tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống; Đồng thời, luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Các Kênh liên hệ chính thức của SJC bao gồm: - Website: https://sjc.com.vn; Kênh Zalo: https://bit.ly/4i1E6YB; Hotline: 02839296016 (Hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu: 8h30 – 16h30).

“Quý khách hàng nếu phát hiện các trường hợp giả mạo, nghi vấn lừa đảo hãy báo cáo với các cơ quan chức năng hoặc hotline, Fanpage và website chính thức của SJC để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất” – Công ty SJC thông báo.