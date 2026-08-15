Sun PhuQuoc Airways sẵn sàng đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách Malaysia

ANTD.VN -Ngày 13/8 tại Kuala Lumpur, Sun PhuQuoc Airways phối hợp cùng Wifadah Travel & Tours - Tổng Đại lý bán vé và đại diện thương mại (GSA) của hãng tại Malaysia - tổ chức hội thảo đại lý “Phu Quoc - Your Ultimate Escape”, giới thiệu sản phẩm và chính sách thương mại cho đường bay thẳng Kuala Lumpur - Phú Quốc. Dự kiến khai thác từ ngày 1/9/2026 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày, đây sẽ là đường bay full-service đầu tiên kết nối trực tiếp Kuala Lumpur và Phú Quốc.

Sự kiện quy tụ khoảng 130 đại diện doanh nghiệp lữ hành, đại lý du lịch và đối tác hàng không tại Malaysia, đánh dấu bước xúc tiến thương mại quan trọng trước khi đường bay chính thức cất cánh.

Đường bay Kuala Lumpur - Phú Quốc được khai thác hằng ngày. Chuyến bay từ Phú Quốc khởi hành lúc 13h45, đến Kuala Lumpur lúc 16h20 (giờ địa phương); chiều ngược lại khởi hành lúc 17h20 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 17h55 (giờ địa phương). Thời gian bay thuận tiện giúp du khách dễ dàng kết hợp chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, cuối tuần hoặc kỳ nghỉ dài hơn tại đảo Ngọc.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways và tổng đại lý Wifadah Travel & Tours

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không full-service đầu tiên khai thác trực tiếp chặng Kuala Lumpur - Phú Quốc, với 23kg hành lý ký gửi, suất ăn nhẹ và đồ uống được bao gồm trong giá vé. Hành khách từ 2 đến dưới 12 tuổi cũng được áp dụng mức giá chỉ bằng 75% giá vé người lớn, mang đến thêm lựa chọn thuận tiện cho các gia đình Malaysia khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Trên chuyến bay, hành khách trải nghiệm dịch vụ theo định hướng "Nghỉ dưỡng trên không” (Resort in the Sky) với khoang cabin thế hệ mới, hương thơm La Festa đặc trưng và phong cách phục vụ được chăm chút theo định hướng dịch vụ 5 sao. Giá trị hành trình tiếp tục được nối dài tại điểm đến: hành khách khởi hành từ Kuala Lumpur trong giai đoạn từ 25/7/2026 đến 25/1/2027 được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm và hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc.

Sự kiện là bước chuẩn bị quan trọng để gia tăng dòng khách từ Malaysia đến Phú Quốc

Tại hội thảo, Sun PhuQuoc Airways và Wifadah Travel & Tours cũng thống nhất đẩy mạnh hoạt động quảng bá điểm đến, mở rộng phân phối và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Malaysia. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để gia tăng dòng khách từ Malaysia đến Phú Quốc, đồng thời từng bước phát huy vai trò của Kuala Lumpur như một cửa ngõ trung chuyển, kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế thông qua mạng lưới nối chuyến.

Kuala Lumpur là điểm đến quốc tế thứ bảy của Sun PhuQuoc Airways sau Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Thành Đô, Singapore và Bangkok. Chưa đầy 5 tháng kể từ khi khai thác đường bay quốc tế đầu tiên, hãng đang từng bước mở rộng mạng bay tới các trung tâm hàng không và du lịch trọng điểm của khu vực.

Sun PhuQuoc Airways sẽ mở rộng đội tàu lên 32 chiếc trong năm nay

Để đáp ứng kế hoạch phát triển mạng bay, tính đến đầu tháng 8/2026, Sun PhuQuoc Airways đã nâng quy mô đội tàu lên 17 máy bay, dự kiến đưa Airbus A330 vào khai thác từ tháng 9/2026 và tiếp tục mở rộng đội tàu lên 32 chiếc vào cuối năm 2026. Việc gia tăng năng lực đội tàu sẽ tạo nền tảng để hãng tiếp tục phát triển mạng bay quốc tế, từng bước hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ theo định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc đến gần hơn với các thị trường du lịch trong khu vực.