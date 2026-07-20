Bộ Tài chính nói gì trước phản ánh ứng dụng thuế điện tử còn gây khó khăn cho nhiều người dân?

ANTD.VN - Cục Thuế đang chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức khảo sát, tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi về ứng dụng eTaxMobile để tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến liên quan đến ứng dụng thuế điện tử.

Theo đó, cử tri phản ánh việc đóng thuế qua ứng dụng điện tử còn gây khó khăn cho một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Do đó, cử tri kiến nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế cập nhật, nâng cấp Ứng dụng eTaxMobile theo hướng giao diện thân thiện, nhiều tiện ích hơn cho người nộp thuế.

Ứng dụng eTaxMobile đã trải qua 44 lần nâng cấp

Bộ Tài chính cũng thông tin thêm, eTaxMobile là một trong các ứng dụng thuế điện tử được Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) nghiên cứu, đưa vào áp dụng từ tháng 3/2022 và đến nay thực sự là công cụ hỗ trợ toàn diện, mọi lúc, mọi nơi trên cả 2 nền tảng phổ biến iOS và Android.

Ứng dụng eTaxMobile đã hỗ trợ người nộp thuế đăng ký, kê khai, nộp thuế nhanh chóng; quản lý thuế dễ dàng, thực hiện thủ tục thuế 24/7, tiết kiệm thời gian, chi phí, minh bạch, an toàn, chính xác; tích hợp với tài khoản VneID, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; liên kết tài khoản ngân hàng; thực hiện chức năng xác thực sinh trắc học khi đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần bảo mật thông tin Người nộp thuế an tâm kinh doanh.

Cùng với việc xây dựng, phát triển ứng dụng eTaxMobile, các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, dễ dàng thực hiện các thao tác trên nền tảng số cũng được cơ quan thuế biên tập, cập nhật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế và trên chính ứng dụng eTaxMobile tại chức năng “Hướng dẫn sử dụng” ngay ngoài màn hình để người dân trước và sau khi cài đặt, chưa cần đăng nhập ứng dụng vẫn có thể dễ dàng tra cứu cách sử dụng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với UBND các xã phường, cử cán bộ thuế trực tiếp phối hợp với các Tổ dân phố, Ban quản lý chợ/trung tâm thương mại dịch vụ để gặp gỡ người dân, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng eTaxMobile và thực hiện nghĩa vụ thuế trên nền tảng số.

Lũy kế đến hết tháng 5/2026 đã có hơn 14,24 triệu lượt người tải, cài đặt và sử dụng eTaxMobile; đã phát sinh hơn 23,1 triệu giao dịch qua ngân hàng thương mại với số tiền nộp thành công khoảng 41 nghìn tỷ đồng...

Nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTaxMobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm, hướng tới xây dựng “một điểm chạm số" giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi theo phương thức giản đơn, thao tác dễ dàng, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng eTaxMobile với chủ đề “Thuế trong tầm tay".

Cũng theo Bộ Tài chính, ứng dụng eTaxMobile đã qua 44 lần nâng cấp kể từ khi triển khai (tháng 3/2022).

Hiện tại để nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, Cục Thuế đã có Công văn chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tổ chức khảo sát, tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi của người nộp thuế, công chức thuế, các Hiệp hội doanh nghiệp/ngành nghề, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, phần mềm về các tính năng, tiện ích, dịch vụ cần được bổ sung, nâng cấp, phát triển trên eTaxMobile và đề xuất các giải pháp để cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2026 và các năm tiếp theo.