2 người đã trúng 100 triệu đồng nhờ chai nước giải khát, ai sẽ là người thứ 3?

ANTD.VN -Bốn tháng qua, chương trình khuyến mãi hè “ Xé ngay trúng liền ” đã chứng kiến hàng triệu khoảnh khắc bất ngờ khi những chiếc nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 được mở ra trên khắp cả nước.

Có nhãn chai được xé giữa giờ nghỉ trưa ở công trường. Có nhãn chai được mở trong quán nước nhỏ ven đường. Có nhãn chai theo chân những chuyến xe đường dài, những buổi gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là sau một ngày làm việc dưới cái nắng oi ả của mùa hè.

Từ những lần xé nhãn tưởng như rất bình thường ấy, chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 7 triệu mã dự thưởng được gửi về từ khắp cả nước, với hơn 400.000 giải thưởng đã tìm được chủ nhân.

Trong đó, 2 khách hàng đã may mắn trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Cùng với đó là những khách hàng nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và hàng trăm nghìn phần thưởng khác.

Nhưng hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Trong tổng số 3 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng của chương trình, hai giải đã tìm được chủ nhân. Và giờ đây, câu hỏi được nhiều người chờ đợi là: ai sẽ trở thành người thứ 3?

Chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 7 triệu mã dự thưởng được gửi về từ khắp cả nước trong 4 tháng qua.

Từ một lần xé nhãn đến cơ hội 100 triệu đồng

Những câu chuyện về người trúng thưởng đã lần lượt được viết nên trong suốt mùa hè. Đó là nữ công nhân tại Đồng Nai bất ngờ nhận giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Là người kỹ sư quê Quảng Nam. Là chàng trai 17 tuổi rời ghế nhà trường để đi làm từ sớm. Là người phụ nữ bán nước mỗi ngày thức dậy từ 5 giờ sáng. Hay cô gái trẻ ở Đắk Lắk với mức lương khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Mỗi người một công việc, một lý do để lựa chọn sản phẩm. Nhưng có một điểm chung: cơ hội đến với họ từ một hành động rất đơn giản, xé nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”.

Anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế giao hàng tại TP.HCM, cho biết từ khi biết đến chương trình, gần như ngày nào anh cũng tham gia sau khi uống một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng.

"Tôi đọc báo thấy có người trúng 100 triệu đồng, rồi liên tiếp có thêm nhiều người trúng 10 triệu nên cũng thấy mình có động lực. Mỗi lần xé nhãn, tôi đều nghĩ: biết đâu hôm nay sẽ tới lượt mình", anh Hùng chia sẻ.

Cũng như anh Hùng, Mai Ngọc Thảo, sinh viên năm ba một trường đại học tại TP.HCM, những ngày này đều đặn tham gia chương trình mỗi khi uống Trà Xanh Không Độ.

Ban ngày đi học kỹ năng, tối đến Thảo làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi để trang trải sinh hoạt và dành dụm tiền đóng học phí cho năm học mới.

Không chỉ giải nhiệt, giảm căng thẳng mệt mỏi, mỗi chai Trà Xanh Không Độ còn mang đến cho nhiều bạn trẻ thêm một cơ hội gặp may mắn khi tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền".

Những ca làm kéo dài 8 tiếng, phục vụ khách liên tục khiến Trà Xanh Không Độ trở thành thức uống Thảo thường chọn để giải nhiệt, giảm căng thẳng, mệt mỏi mỗi ngày.

"Em theo dõi chương trình từ đầu. Thấy đã có người trúng 100 triệu đồng, rồi liên tiếp nhiều người nhận giải 10 triệu nên càng có động lực tham gia. Mỗi lần xé nhãn là em nhắn mã ngay. Biết đâu may mắn sẽ đến đúng lúc mình cần nhất", Thảo cười nói.

Với Thảo, mỗi mã dự thưởng được gửi đi là thêm một cơ hội để trở thành người may mắn tiếp theo được Ban tổ chức gọi điện báo trúng thưởng. Và Thảo không phải người duy nhất đang chờ cuộc gọi ấy.

Khi câu chuyện trúng thưởng lan từ người này sang người khác

Sau khi câu chuyện nữ công nhân tại Đồng Nai trúng giải Đặc biệt 100 triệu đồng nhờ uống Number 1 được chia sẻ, trong những giờ nghỉ giữa ca, nhiều đồng nghiệp của chị lại rủ nhau xé thêm vài nhãn chai với hy vọng: "Biết đâu người tiếp theo là mình."

Tại công trình lọc dầu ở Quảng Ngãi, nơi anh Đỗ Cao Thức làm việc, câu chuyện trong giờ giải lao giờ đây không chỉ xoay quanh tiến độ dự án mà còn thêm một câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay xé nhãn chai Number 1 chưa?"

Ở Nha Trang, sau khi Trần Trương Lộc nhận giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, nhiều đồng nghiệp trong nhà hàng cũng bắt đầu nhập mã dự thưởng sau mỗi lần uống Number 1, Trà Dr Thanh hay Trà Xanh Không Độ.

Còn tại Đắk Lắk, Phan Thị Lan Anh cho biết bạn bè liên tục nhắn hỏi cách tham gia chương trình sau khi đọc câu chuyện của cô đã trúng thưởng 10 triệu đồng nhờ giải khát, tiếp năng lượng với chai Number 1.

Rất nhiều người, ở rất nhiều vùng đất khác nhau, vẫn đang mở từng nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 với cùng một suy nghĩ rất giản dị: “Biết đâu hôm nay sẽ đến lượt mình.”

Danh sách khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và giải Nhất trị giá 10 triệu đồng liên tục được nối dài trong suốt mùa hè.

Ai sẽ trở thành người thứ 3 trúng 100 triệu đồng?

Đến thời điểm này, chương trình đã ghi nhận hơn 7 triệu mã dự thưởng được gửi về và hơn 400.000 giải thưởng đã tìm được chủ nhân. Mỗi con số ấy đồng nghĩa với hàng triệu lần xé nhãn, hàng triệu lần chờ đợi và hàng trăm nghìn khoảnh khắc vỡ òa khi điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Mỗi ngày vẫn có thêm những mã dự thưởng được gửi đi. Vẫn có thêm những cuộc gọi xác minh thông tin khách hàng. Vẫn có thêm những hồ sơ nhận thưởng được hoàn tất. Và vẫn có rất nhiều người tiếp tục chờ đến lượt mình.

Hơn 400.000 giải thưởng﻿ đã tìm được chủ nhân, nhưng vẫn còn rất nhiều giải thưởng giá trị đang chờ người chơi tham gia chương trình.

Chương trình “Xé ngay trúng liền” sẽ kéo dài đến hết ngày 31/8. Vào ngày 4/9, Ban tổ chức sẽ livestream quay số để tìm ra 01 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng lần thứ 3 cùng 10 khách trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội vẫn còn dành cho tất cả những khách hàng tham gia đúng thể lệ. Vẫn còn rất nhiều cuộc gọi mà nhiều người đang chờ đợi.

Cho đến khi cuộc gọi ấy được thực hiện, mùa hè "Xé ngay trúng liền" vẫn chưa thật sự khép lại. Ở đâu đó, có thể ngay trong hôm nay, sẽ lại có thêm một nhãn chai được xé. Và biết đâu, chính từ chiếc nhãn chai ấy, người thứ 3 nhận giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng sẽ được gọi tên.

Cách tham gia rất đơn giản. Không cần tải ứng dụng hay tạo tài khoản, người chơi sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã rồi nhập trực tiếp trên website https://xengaytrunglien.com/ hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 là có thể biết kết quả gần như ngay lập tức.

Danh sách mã trúng thưởng đợt 2

Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên website: https://xengaytrunglien.com/danh-sach-trung-thuong

Cách 2: Theo hình ảnh đưới đây:

Buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng 01 giải Đặc biệt và 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng lần thứ 3 sẽ diễn ra vào sáng ngày 4/09 và công khai trên Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.