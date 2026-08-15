VinFast công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới

ANTD.VN -Ngày 14/08/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) với tâm điểm là Sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 400 ha, được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao – văn hóa – giải trí lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, nơi hội tụ của các giải thi đấu đỉnh cao và những sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm vóc quốc tế.

Hùng Vương International Sports Complex tọa lạc tại phía nam Hà Nội với quy mô và hệ sinh thái thể thao đa dạng hàng đầu, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của những giải đấu lớn nhất thế giới như thế vận hội Olympic, FIFA World Cup…

Trái tim của tổ hợp là sân vận động VinFast - Trống Đồng, diện tích 73,3 ha, sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô nhất hành tinh, được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh. Dự kiến sau khi hoàn thành vào tháng 7/2027, VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của thể thao nước nhà, đồng thời là tụ điểm xứng tầm cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật hàng đầu quốc tế.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là trái tim của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương

Bao quanh sân vận động VinFast - Trống Đồng là hệ sinh thái các sân tập, sân thể thao quy mô lớn, đảm bảo yêu cầu của các kỳ thế vận hội Olympic. Trong đó, sân vận động Olympic 40.000 chỗ được thiết kế đạt tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện điền kinh thế giới cùng các sự kiện thể thao, văn hóa lớn; Cung thi đấu trong nhà Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ là địa điểm dành cho các giải thi đấu chuyên nghiệp và các sự kiện văn hóa hay lễ hội giải trí quy mô; Cung thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ với tiêu chuẩn thi đấu quốc tế bộ môn bơi và các môn thể thao dưới nước; và Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo 4.000 - 5.000 chỗ là nơi chuyên dụng để tổ chức các giải đua xe đạp kịch tính cao.

Bên cạnh các môn thể thao thi đấu đỉnh cao, Hùng Vương International Sports Complex cũng dành nhiều không gian cho các bộ môn thể thao thời thượng, có sức hút với số đông như chuỗi 2 sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn danh tiếng quốc tế thiết kế; hệ thống công viên Tennis – Pickleball – Padel hơn 40 ha với khoảng 300 sân, số 1 thế giới về quy mô; hệ thống đường đạp xe với nhiều loại địa hình và độ dốc… Các không gian trên không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe cho việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, mà còn đặc biệt phù hợp cho nhu cầu luyện tập hàng ngày của người dân, du khách cũng như vận động viên chuyên nghiệp.

Cộng hưởng với hệ sinh thái thể thao đa dạng là hệ thống tiện ích phong phú gồm khách sạn đẳng cấp, trung tâm mua sắm, bệnh viện, công viên, làng văn hóa - ẩm thực, nhà hát… mang tới những trải nghiệm thoải mái và thuận tiện cho các vận động viên và người hâm mộ khi đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo kế hoạch, Hùng Vương International Sports Complex dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào tháng 8 năm 2027; sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao như ASIAD, FIFA World Cup, Olympic… cũng như các sự kiện và lễ hội văn hóa, nghệ thuật quốc tế quy mô hàng đầu thế giới.

Ngoài đóng góp cho thể thao – văn hóa, dự án cũng góp phần thúc đẩy phát triển cực tăng trưởng mới phía Nam Hà Nội, định hình một điểm đến mới của châu Á – nơi thể thao kết nối cộng đồng, văn hóa hội nhập cùng thế giới; đồng thời khẳng định và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.