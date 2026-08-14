Viettel đứng số một thế giới tại Giải thưởng kinh doanh quốc tế 2026

ANTD.VN - Với 28 giải thưởng, trong đó có 17 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng, Viettel là doanh nghiệp giành nhiều giải thưởng nhất tại International Business Awards 2026 (IBA 2026), vượt qua hàng nghìn tổ chức đến từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bitel- thương hiệu Viettel tại Peru dành nhiều giải thưởng danh giá

Theo công bố của Ban tổ chức, Viettel là tổ chức giành được nhiều giải thưởng nhất mùa giải năm nay, đồng thời là doanh nghiệp sở hữu số giải Vàng lớn nhất với 17 giải - gần gấp đôi số lượng đơn vị xếp thứ hai. Đây là bước tiến so với mùa giải 2025, khi Viettel đạt 25 giải và đứng thứ hai thế giới.

Tính từ lần đầu tham dự năm 2016, Viettel đã tích lũy hơn 150 giải thưởng tại IBA - thành tích tốt nhất của một doanh nghiệp Việt Nam trong lịch sử giải thưởng này.

Đại diện Viettel cho biết, 18/28 giải thưởng của Viettel năm nay đến từ các thị trường nước ngoài. Trong đó, thương hiệu Bitel (Viettel Peru) và Metfone (Viettel Campuchia) cùng đạt 6 giải, là hai đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Viettel.

Thương hiệu Lumitel (Viettel Burundi) giành giải Vàng hạng mục Doanh nghiệp viễn thông quy mô vừa, Halotel (Viettel Tanzania). Thương hiệu Telemor (Viettel Timor-Leste) cũng góp mặt trong danh sách chiến thắng. Trong đó, các chương trình trách nhiệm xã hội tại châu Phi của Viettel tiếp tục được ghi nhận với 3 giải Bạc.

Tại thị trường trong nước, các giải thưởng tập trung vào những nền tảng và sản phẩm công nghệ ứng dụng AI của Viettel: Tổ hợp robot logistics thông minh và camera giám sát lái xe ứng dụng AI đến từ Viettel Post; nền tảng quản lý văn bản điện tử Viettel eDoc và hệ thống giao thông thông minh Viettel ITS của Viettel Solutions; nền tảng đánh giá và kiểm toán an toàn thông tin ISAAP - sản phẩm của Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc tập đoàn. Viettel Post đồng thời được vinh danh ở hạng mục Đội ngũ quản lý của năm và Doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Bà Maggie Miller, Chủ tịch Giải thưởng Stevie, nhận định: “Danh sách đạt giải năm nay cho thấy tinh thần đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức sáng tạo ở các tổ chức thuộc mọi quy mô, mọi ngành nghề trên toàn thế giới”. Theo bà Miller, những thành tựu đó đã "đặt ra một tiêu chuẩn cao về sự xuất sắc".

Lễ trao giải IBA 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2026 tại Paris (Pháp).