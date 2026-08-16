Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới

ANTD.VN - Có tới 90% các chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Tuần qua, bất chấp áp lực từ đồng đô la mạnh hơn, giá dầu tăng và hoạt động chốt lời, giá vàng vẫn giữ được diễn biến tương đối tích cực. Điều này bắt nguồn từ sự suy giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9.

Trong tuần, có thời điểm kim loại quý đạt mức trên 4.450 USD/ounce trên thị trường quốc tế vào thứ Năm, trước khi điều chỉnh và chốt tuần tại 4.377 USD/ounce, tăng 35 USD tính chung tuần.

Trong nước, giá vàng SJC chốt tuần tương đương với mức giá cuối tuần liền trước, tại 141,0 – 145,0 triệu đồng/lượng. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước diễn biến trầm lắng hơn so với thị trường quốc tế, do tâm lý người dân bị ảnh hưởng bởi các biến cố pháp lý tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Giá vàng dự báo sẽ duy trì diễn biến tích cực trong tuần tới

Dự báo về diễn biến giá vàng tuần tới, các chuyên gia quốc tế nghiêng về những nhận định tích cực. Trong số 10 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có tới 9 chuyên gia, tương đương 90%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có 1 người, chiếm 10% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Không ai dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 222 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì đa số dự báo lạc quan sau khi giá vàng duy trì mức giá trên 4.300 USD.

Cụ thể, có 150 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 68%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trở lại vào tuần tới; trong khi 38 người khác, tương đương 17%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 34 nhà đầu tư còn lại, chiếm 15% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Theo một số nhà phân tích, tốc độ tăng của cả lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất đã hạ nhiệt trong tháng trước. Điều đó, cùng với việc mất đi một số lượng việc làm mới và sự gia tăng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, đã khiến các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9. Điều này đang có lợi cho thị trường kim loại quý.

Lịch tin tức kinh tế tuần tới sẽ bao gồm dữ liệu về sản xuất và nhà ở của Mỹ, cùng với đó biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 hôm thứ Tư sẽ cung cấp dấu hiệu rõ ràng nhất về cách Fed cân bằng giữa lạm phát dai dẳng và các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại.