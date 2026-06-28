‘Kình ngư’ Ánh Viên khiến dân mạng bật cười với màn ‘tiết kiệm vé cáp treo’ ở Nha Trang

ANTD.VN - Không chỉ đồng hành và truyền cảm hứng tại Giải bơi quốc tế SeaStar Nha Trang Bay 2026, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên còn khiến cộng đồng mạng thích thú với dòng trạng thái Facebook đầy hài hước sau hành trình bơi 10km chinh phục Hòn Tre: “Năm ngoái bơi qua Vinpearl chỉ tốn vé cáp treo lượt về. Năm nay kinh tế khó khăn nên quyết định bơi qua rồi tự bơi về luôn.” Màn “đùa mà thật” của Ánh Viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy nền tảng thể lực đáng nể của một trong những kình ngư xuất sắc nhất lịch sử bơi lội Việt Nam. Giải bơi Quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026 là một trong những hoạt động thể thao tiêu biểu trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Giải thu hút hơn 1.500 vận động viên của hơn 30 câu lạc bộ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên thi đấu các nội dung: Bơi tự do, bơi đồng đội và bơi thử thách với các cự ly 500m, 1km, 2km, 5km và đặc biệt là cự ly 10km (chinh phục đảo Hòn Tre). Cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia SeaStar Nha Trang Bay 2026 với vai trò đại sứ đồng hành.