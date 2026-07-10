Giải Khiêu vũ thể thao châu Á do Việt Nam đăng cai chính thức khai màn

ANTD.VN - Tối 9-7, tại TP.HCM, Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 với sự góp mặt của các đoàn đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ chính thức khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 là sự kiện thể thao đỉnh cao, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển và hội nhập của khiêu vũ thể thao (Dancesport) Việt Nam.

Đây không chỉ là ngày hội lớn của các vũ công xuất sắc nhất châu lục mà còn là một giải đấu quy mô châu Á được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn liên quan cùng các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương tặng hoa chúc mừng ban tổ chức

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng của khiêu vũ thể thao Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế; đồng thời thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đồng hành cùng các bộ môn thể thao nghệ thuật đỉnh cao, phù hợp với xu thế phát triển và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Ông Trần Chiến Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt to lớn khi quy tụ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một giải đấu sôi động và đa dạng bậc nhất từ trước đến nay trong khu vực.

"Chúng tôi vô cùng tự hào và cảm kích trước sự hiện diện của đông đảo các đoàn VĐV tài năng, các vị khách quý đến từ khắp châu Á và nhiều quốc gia khác. Giải đấu không chỉ để tôn vinh thành tích thể thao và giá trị nghệ thuật, mà còn để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc. Giải đấu này cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của thể thao và văn hóa", Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Chánh văn phòng Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên Hiệp hội thể thao CAND phối hợp cùng Liên đoàn thể dục Việt Nam, Liên đoàn khiêu vũ thể thao tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao châu Á 2026.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Công ty TNHH Quảng cáo – Tư vấn – Tổ chức biểu diễn Khánh Thi là hội viên của Hiệp hội Thể thao CAND. Đơn vị này đã được Hiệp hội Thể thao CAND giao tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao châu Á năm 2026.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với nghệ sĩ Khánh Thi mà còn là cơ hội để đơn vị tiếp tục thực hiện trách nhiệm cộng đồng, đưa khiêu vũ thể thao đến gần hơn với người dân tại các nhà văn hóa, sân thể thao và công viên", Thiếu tướng Lê Xuân Đức bày tỏ và cho biết thời gian qua khiêu vũ thể thao CAND góp phần vào thành tích chung của thể thao Việt Nam, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng vững mạnh.

32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 do Việt Nam đăng cai

Hứa hẹn những màn tranh tài hấp dẫn

Giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn rất cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp đôi đang đứng trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng thế giới.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh huy chương, các VĐV còn có cơ hội tích lũy điểm xếp hạng quốc tế để hướng tới những giải đấu lớn của WDSF trong thời gian tới.

Với đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để khẳng định vị thế trên sân nhà nhưng cũng là thử thách không nhỏ.

Các VĐV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những cường quốc của châu lục như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Kazakhstan và Hàn Quốc - những đoàn luôn sở hữu nhiều cặp đôi đẳng cấp và thường xuyên góp mặt trên bục huy chương.

Trong ngày ra quân của giải, các VĐV chủ nhà đã xuất sắc giành được 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ.